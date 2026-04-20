Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Padre que debochou de Preta Gil em missa terá de pagar R$ 250 mil se não pedir desculpas a Gil em até 30 dias

Danilo César foi denunciado por intolerância religiosa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 20:27

Padre Danilo César de Sousa Bezerra, de 31 anos, é investigado por intolerância religiosa contra Preta Gil Crédito: Reprodução

O padre Danilo César, que foi denunciado por intolerância religiosa contra Preta Gil durante uma missa no ano passado, terá que pedir desculpas à família Gil. Fechado em 11 de abril, o acordo precisa ser homologado pela Justiça.

O sacerdote, que é da paróquia de Areial, na Paraíba, concordou em pedir desculpas à família de Preta, citando nominalmente o pai dela, Gilberto Gil. Com isso, o padre evita um pagamento de R$ 370 mil.

Padre processado pela família Gil por debochar de Preta Gil

Padre Danilo César de Sousa Bezerra, de 31 anos, é investigado por intolerância religiosa contra Preta Gil por Reprodução
'Cadê os Orixás que não ressuscitaram Preta Gil?': quem é o padre denunciado por intolerância religiosa por Reprodução
Postagem foi feita nas redes sociais por Bela Gil, irmã de Preta Gil, em relação ao padre investigado por intolerância religiosa  por Reprodução
Padre processado pela família Gil por debochar de Preta Gil por Reprodução
Padre Danilo César de Sousa Bezerra, de 31 anos, é investigado por intolerância religiosa por Reprodução
Padre processado pela família Gil por debochar de Preta Gil por Reprodução
Padre processado pela família Gil por debochar de Preta Gil por Reprodução
1 de 7
Padre Danilo César de Sousa Bezerra, de 31 anos, é investigado por intolerância religiosa contra Preta Gil por Reprodução

O pedido de desculpas deve ser feito em até 30 dias úteis a contar da homologação do acordo pela Justiça. Se ele não fizer isso, está previsto o pagamento de multa de R$ 250 mil.

De acordo com o acordo, o pedido de desculpas deve ser feito durante uma missa que será transmitida no canal do Youtube da Paróquia de Areial, isso com intutito das desculpas serem veiculadas no mesmo ambiente e com o mesmo alcance das falas que deram origem ao processo.

Leia mais

Imagem - Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa

Família de Preta Gil mantém processo que pede indenização de R$ 370 mil a padre por intolerância religiosa

Imagem - Após fala sobre Preta Gil em missa, padre investigado por racismo religioso fecha acordo com o MPF

Após fala sobre Preta Gil em missa, padre investigado por racismo religioso fecha acordo com o MPF

Relembre o caso

O padre Danilo César, de 32 anos, natural de Monteiro, no interior da Paraíba, se tornou o centro de uma controvérsia nacional após declarações consideradas ofensivas às religiões de matriz africana. O episódio aconteceu durante uma homilia transmitida ao vivo pela Paróquia de São José, em Areial (PB), uma semana depois da morte da cantora Preta Gil, em julho de 2025.

Durante a pregação, o sacerdote ironizou uma oração feita por Gilberto Gil aos orixás, divindades do candomblé e da umbanda, e perguntou em tom de deboche: “Gilberto Gil fez uma oração aos orixás... cadê o poder desses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?”

A fala foi transmitida pelo canal da paróquia no YouTube e rapidamente viralizou nas redes sociais. Diante da repercussão negativa, o vídeo foi retirado do ar.

A família de Gilberto Gil decidiu acionar a Justiça contra o padre, pedindo indenização de R$ 370 mil por danos morais, com base nas leis que tipificam intolerância e racismo religioso.

Segundo a advogada Layanna Piau, representante da família, as falas do sacerdote ultrapassaram os limites da liberdade religiosa e configuram discurso de ódio contra religiões afro-brasileiras.

O processo corre em sigilo, e tanto o padre quanto a Diocese de Campina Grande, à qual ele é vinculado, não se manifestaram até o momento sobre o caso.

Tags:

Preta gil Padre

Mais recentes

Imagem - Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'

Junior Lima rebate boatos sobre ser gay e dispara: 'Prefiro do que ser macho alfa'
Imagem - Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você
Imagem - Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos

Brasileiro coloca à venda presente de Michael Jackson avaliado em fortuna; veja fotos