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Padre que debochou de Preta Gil em missa terá de pagar R$ 250 mil se não pedir desculpas a Gil em até 30 dias

Danilo César foi denunciado por intolerância religiosa

Millena Marques

Publicado em 20 de abril de 2026 às 20:27

Padre Danilo César de Sousa Bezerra, de 31 anos, é investigado por intolerância religiosa contra Preta Gil Crédito: Reprodução

O padre Danilo César, que foi denunciado por intolerância religiosa contra Preta Gil durante uma missa no ano passado, terá que pedir desculpas à família Gil. Fechado em 11 de abril, o acordo precisa ser homologado pela Justiça.

O sacerdote, que é da paróquia de Areial, na Paraíba, concordou em pedir desculpas à família de Preta, citando nominalmente o pai dela, Gilberto Gil. Com isso, o padre evita um pagamento de R$ 370 mil.

Padre processado pela família Gil por debochar de Preta Gil 1 de 7

O pedido de desculpas deve ser feito em até 30 dias úteis a contar da homologação do acordo pela Justiça. Se ele não fizer isso, está previsto o pagamento de multa de R$ 250 mil.

De acordo com o acordo, o pedido de desculpas deve ser feito durante uma missa que será transmitida no canal do Youtube da Paróquia de Areial, isso com intutito das desculpas serem veiculadas no mesmo ambiente e com o mesmo alcance das falas que deram origem ao processo.

Relembre o caso

O padre Danilo César, de 32 anos, natural de Monteiro, no interior da Paraíba, se tornou o centro de uma controvérsia nacional após declarações consideradas ofensivas às religiões de matriz africana. O episódio aconteceu durante uma homilia transmitida ao vivo pela Paróquia de São José, em Areial (PB), uma semana depois da morte da cantora Preta Gil, em julho de 2025.

Durante a pregação, o sacerdote ironizou uma oração feita por Gilberto Gil aos orixás, divindades do candomblé e da umbanda, e perguntou em tom de deboche: “Gilberto Gil fez uma oração aos orixás... cadê o poder desses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?”

A fala foi transmitida pelo canal da paróquia no YouTube e rapidamente viralizou nas redes sociais. Diante da repercussão negativa, o vídeo foi retirado do ar.

A família de Gilberto Gil decidiu acionar a Justiça contra o padre, pedindo indenização de R$ 370 mil por danos morais, com base nas leis que tipificam intolerância e racismo religioso.

Segundo a advogada Layanna Piau, representante da família, as falas do sacerdote ultrapassaram os limites da liberdade religiosa e configuram discurso de ódio contra religiões afro-brasileiras.