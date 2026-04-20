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Thammy Miranda mostra filho recém-nascido pela 1ª vez e web reage ao tamanho do bebê

Casal mostrou o caçula da família pela primeira vez, e detalhe na foto virou assunto entre seguidores.

Heider Sacramento

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:58

Filho de Thammy Miranda movimenta a web após detalhe inesperado Crédito: Reprodução/Instagram

A família aumentou. Thammy Miranda celebrou neste fim de semana a chegada de Vicente, segundo filho com Andressa Ferreira, e emocionou seguidores ao mostrar o bebê pela primeira vez nas redes sociais. O que ninguém esperava, porém, era que um detalhe roubasse completamente a cena: o tamanho do recém-nascido.

Na imagem publicada no Instagram, Thammy aparece em um momento íntimo ao lado da esposa e dos filhos, enquanto Vicente surge sendo amamentado pela mãe. O registro rapidamente repercutiu entre fãs, que lotaram os comentários com mensagens de carinho e surpresa.

Na legenda, o filho de Gretchen falou sobre a nova fase vivida pela família. “O Vicente chegou. E com ele, chegou também um amor que transborda, uma gratidão que nem cabe no peito”, escreveu.

Thammy ainda agradeceu o carinho recebido desde o anúncio do nascimento. “Eu, Andressa e o Bento estamos vivendo dias muito especiais, cheios de amor, emoção e agradecimento”, completou.

Mas foi mesmo o porte de Vicente que dominou a conversa nas redes. “Que neném grandão”, escreveu uma seguidora. “Parece que já tem 2 meses”, comentou outra internauta. Houve ainda quem lembrasse o tamanho da barriga de Andressa durante a gestação.

Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira 1 de 11