Thammy Miranda mostra filho recém-nascido pela 1ª vez e web reage ao tamanho do bebê

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Heider Sacramento
Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:58
A família aumentou. Thammy Miranda celebrou neste fim de semana a chegada de Vicente, segundo filho com Andressa Ferreira, e emocionou seguidores ao mostrar o bebê pela primeira vez nas redes sociais. O que ninguém esperava, porém, era que um detalhe roubasse completamente a cena: o tamanho do recém-nascido.
Na imagem publicada no Instagram, Thammy aparece em um momento íntimo ao lado da esposa e dos filhos, enquanto Vicente surge sendo amamentado pela mãe. O registro rapidamente repercutiu entre fãs, que lotaram os comentários com mensagens de carinho e surpresa.
Na legenda, o filho de Gretchen falou sobre a nova fase vivida pela família. “O Vicente chegou. E com ele, chegou também um amor que transborda, uma gratidão que nem cabe no peito”, escreveu.
Thammy ainda agradeceu o carinho recebido desde o anúncio do nascimento. “Eu, Andressa e o Bento estamos vivendo dias muito especiais, cheios de amor, emoção e agradecimento”, completou.
Mas foi mesmo o porte de Vicente que dominou a conversa nas redes. “Que neném grandão”, escreveu uma seguidora. “Parece que já tem 2 meses”, comentou outra internauta. Houve ainda quem lembrasse o tamanho da barriga de Andressa durante a gestação.
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira
Vicente é o segundo filho do casal, que já são pais de Bento, de 6 anos. A chegada do bebê movimentou a web e rendeu uma onda de mensagens positivas à família.