EMOCIONADA

Abalada, Ana Maria Braga vai às lágrimas com apoio de Tadeu Schmidt a Ana Paula no BBB 26 e chama intervalo ao vivo

"Isso nunca aconteceu. Eu estou aqui no BBB desde a primeira edição. É uma edição icônica, que vai ficar marcada na história", afirmou a apresentadora.



WIadmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:36

Ana Maria Braga vai às lágrimas com apoio de Tadeu Schmidt Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga não conseguiu segurar as lágrimas e chorou durante o Mais Você desta segunda-feira (20) ao comentar os últimos acontecimentos no Big Brother Brasil 26.

Na noite de domingo (19), Tadeu Schmidt rompeu o protocolo e contou da morte do irmão, o atleta Oscar Schmidt, ao tentar consolar Ana Paula Renault, que havia acabado de receber a notícia da morte do pai. O gesto, considerado inédito, impactou quem assistia dentro e fora da casa.

Momento que entrou para a história do reality

Ana Maria exibia trechos que mostraram desde o instante em que Ana Paula foi informada sobre a morte do pai até a reação dos colegas e a conversa com Tadeu.

O momento ganhou ainda mais força quando Tadeu Schmidt revelou aos participantes que também estava de luto. O apresentador perdeu o irmão, Oscar Schmidt, ícone do basquete nacional, na última sexta-feira (17), aos 68 anos.

A decisão de dividir uma dor pessoal em meio ao jogo trouxe uma camada de humanidade rara ao programa. Ao consolar Ana Paula, Tadeu ultrapassou a formalidade comum da condução do reality e criou um ambiente de empatia e acolhimento.

Visivelmente emocionada, a apresentadora destacou o peso da interação entre apresentador e participante, que, naquele momento, compartilhavam a perda de um ente amado. Segundo ela, em mais de duas décadas acompanhando o reality, nunca houve algo semelhante.

"Isso nunca aconteceu. Eu estou aqui no BBB desde a primeira edição. É uma edição icônica, que vai ficar marcada na história", afirmou a apresentadora.

Abalada, Ana Maria pede intervalo ao vivo

Tomada pela emoção, Ana Maria Braga tentou seguir com o programa, mas precisou interromper a atração para se recompor antes de dar continuidade à entrevista com o eliminado da semana, Leandro Boneco.

"Só quem é muito empático consegue dividir isso", disse, antes de pedir um intervalo e enxugar as lágrimas ao vivo.

A morte do pai de Ana Paula Renault

A notícia do falecimento de Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula, foi confirmada pela família no domingo 19, por meio de um comunicado nas redes sociais.

Segundo os familiares, a decisão de não retirar a participante do programa respeitou um desejo expresso pelo próprio pai. Ele queria que a filha seguisse até o fim do reality, realizando um sonho cultivado ao longo de anos.

Ana Paula, que já havia participado do BBB 16 e retorna como uma das favoritas no BBB 26, optou por permanecer no jogo mesmo diante da perda, decisão que ampliou ainda mais a comoção em torno de sua trajetória.

Uma final marcada por emoção

Às vésperas da final, o BBB 26 entra para a história não apenas pelas estratégias ou conflitos, mas pela carga emocional que tomou conta da casa.