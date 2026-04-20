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Governador de Minas vai ao velório do pai de Ana Paula Renault e revela emoção dele com o BBB 26

Mateus Simões participou da despedida de Gerardo Renault e contou bastidor comovente envolvendo a finalista do reality da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de abril de 2026 às 18:44

Governador revela que pai de Ana Paula tentava ver o BBB 26 até na UTI Crédito: Reprodução

A despedida de Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula Renault, reuniu familiares, amigos e autoridades nesta segunda-feira (20), em Belo Horizonte. Entre os presentes no velório estava o governador em exercício de Minas Gerais, Mateus Simões, que emocionou ao falar da relação entre o ex-deputado e a filha.

A cerimônia acontece no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Gerardo morreu no domingo (19), aos 96 anos, no Hospital Felício Rocho. Figura conhecida da política mineira, ele foi deputado estadual e federal ao longo da carreira.

Durante a homenagem, Mateus Simões destacou o carinho especial que Gerardo tinha por Ana Paula e revelou um bastidor tocante dos últimos dias de vida do ex-parlamentar. Segundo ele, mesmo internado na UTI, o pai da sister queria acompanhar a reta final do Big Brother Brasil.

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Reportagem do jornal Gazeta de Varginha, no sul de Minas Gerais, sobre Gerardo Renault, pai de Ana Paula por Reprodução
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Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução

“A Ana era um verdadeiro xodó do Dr. Gerardo. Sabemos o quanto ele estava feliz com a volta dela ao programa. Um familiar contou que esteve com ele no hospital, na quarta-feira, e que, mesmo na UTI, ele tentava acessar o Globoplay pelo Wi-Fi para acompanhar os episódios”, relatou.

O governador ainda afirmou que, nos últimos anos, Gerardo passou a ser reconhecido por muitas pessoas como pai de Ana Paula, algo que ele via com orgulho. “Há quem pense que isso diminui sua importância, mas, para um pai, isso significa exatamente o contrário: é um ganho”, declarou.

Ana Paula Renault segue confinada na final do BBB 26 e, até o momento, não há confirmação pública sobre eventual comunicação oficial à participante.

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