QUE SITU!

Giovanna Antonelli tem calça abaixada durante gravação e expõe roupa íntima

Atriz compartilha momento inusitado nos bastidores após flagra feito por colega de elenco

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:11

Giovanna Antonelli Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Giovanna Antonelli viveu uma situação inesperada durante um ensaio e decidiu dividir o momento com os seguidores nas redes sociais. Enquanto encenava uma movimentação no chão, a calça acabou abaixando e deixou a roupa íntima à mostra.

O flagra foi registrado pela atriz Alice Wegmann, que publicou o vídeo. Na legenda, ela brincou com a cena: “Quem tiver coragem de assistir até o final vai se surpreender com esse flagra que só a Alice Wegmann podia ter feito”.

Giovanna Antonelli 1 de 9

A gravação mostra Giovanna em um exercício corporal quando a peça de roupa cede durante o movimento, gerando a situação inusitada.