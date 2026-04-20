Giovanna Antonelli tem calça abaixada durante gravação e expõe roupa íntima

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:11
A atriz Giovanna Antonelli viveu uma situação inesperada durante um ensaio e decidiu dividir o momento com os seguidores nas redes sociais. Enquanto encenava uma movimentação no chão, a calça acabou abaixando e deixou a roupa íntima à mostra.
O flagra foi registrado pela atriz Alice Wegmann, que publicou o vídeo. Na legenda, ela brincou com a cena: “Quem tiver coragem de assistir até o final vai se surpreender com esse flagra que só a Alice Wegmann podia ter feito”.
Giovanna Antonelli
A gravação mostra Giovanna em um exercício corporal quando a peça de roupa cede durante o movimento, gerando a situação inusitada.
Atualmente, a atriz está em cartaz com o filme Rio de Sangue e também se prepara para a segunda temporada da série Tremembé, na qual interpretará a personagem Dominique Scharf.