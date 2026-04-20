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Giovanna Antonelli tem calça abaixada durante gravação e expõe roupa íntima

Atriz compartilha momento inusitado nos bastidores após flagra feito por colega de elenco

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:11

Giovanna Antonelli
Giovanna Antonelli Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Giovanna Antonelli viveu uma situação inesperada durante um ensaio e decidiu dividir o momento com os seguidores nas redes sociais. Enquanto encenava uma movimentação no chão, a calça acabou abaixando e deixou a roupa íntima à mostra.

O flagra foi registrado pela atriz Alice Wegmann, que publicou o vídeo. Na legenda, ela brincou com a cena: “Quem tiver coragem de assistir até o final vai se surpreender com esse flagra que só a Alice Wegmann podia ter feito”.

Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Antonelli por Reprodução
Giovanna Antonelli em Salvador por Redes sociais
Giovanna Antonelli circula por Salvador por Redes sociais
Giovanna Antonelli por Vinicius Mochizuki / Divulgação
Giovanna Antonelli por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Antonelli e o marido Leonardo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Antonelli por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Antonelli e o marido Leonardo Nogueira por Reprodução/Redes Sociais
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Giovanna Antonelli por Reprodução/Redes Sociais

A gravação mostra Giovanna em um exercício corporal quando a peça de roupa cede durante o movimento, gerando a situação inusitada.

Atualmente, a atriz está em cartaz com o filme Rio de Sangue e também se prepara para a segunda temporada da série Tremembé, na qual interpretará a personagem Dominique Scharf.

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