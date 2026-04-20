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Quem são os 5 irmãos de Ana Paula Renault, do BBB 26?

Participante do BBB 26 tem cinco irmãos de dois casamentos do pai; veja quem são e como é a família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:31

Ana Paula e os irmãos
Ana Paula e os irmãos Crédito: Reprodução

A morte de Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos, neste domingo (19), colocou a família de Ana Paula Renault no centro das atenções. A notícia, inclusive, foi divulgada pelas irmãs da jornalista e repercutiu nacionalmente, despertando a curiosidade do público sobre quem são os irmãos da sister.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
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Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
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Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

Gerardo teve filhos em dois casamentos. Do primeiro relacionamento, nasceram três: Gisele Renault, René Henrique Cardoso Renault e Cibele Renault. Eles são mais velhos e mantêm uma relação próxima com Ana Paula.

Já do segundo casamento, com a ex-funcionária pública aposentada Conceição, nasceram Ana Paula Renault e Maria Aparecida Renault, que é cerca de quatro anos mais nova que a jornalista.

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Ao todo, Ana Paula tem cinco irmãos, sendo quatro por parte de pai e uma irmã também por parte de mãe. A família sempre foi discreta, mas voltou a ganhar visibilidade após a morte do patriarca.

Outro episódio marcante na vida familiar da ex-BBB aconteceu quando ela tinha 17 anos, com a morte da mãe em um acidente de carro, em Minas Gerais. Na época, Ana Paula se preparava para ingressar na faculdade de jornalismo.

Gerardo Renault teve uma trajetória relevante na política mineira, iniciada na década de 1950. Ele foi vereador em Belo Horizonte, deputado estadual e federal, além de ter presidido o Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais.

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault

Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Reportagem do jornal Gazeta de Varginha, no sul de Minas Gerais, sobre Gerardo Renault, pai de Ana Paula por Reprodução
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Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução

Pouco antes de entrar no BBB 26, Ana Paula já enfrentava um momento delicado com a piora no estado de saúde do pai. A morte foi comunicada a ela dentro do reality, e a participante decidiu permanecer no programa até a final.

A condução do velório e das decisões familiares também ficou a cargo dos irmãos, especialmente René, que falou publicamente sobre o momento e destacou a união da família diante da perda.

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