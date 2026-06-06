REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'A morte não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais' - a reflexão de Epicuro sobre medo e finitude

O pensamento do filósofo grego continua sendo compartilhado ao falar sobre ansiedade, mortalidade e a tendência humana de sofrer por aquilo que não pode experimentar

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 03:00

Epicuro acreditava que o medo da morte era uma das maiores fontes de angústia humana. Crédito: Reprodução

Poucas ideias provocam tanto desconforto quanto a morte. Ao longo da história, ela inspirou religiões, obras de arte, filosofias e inúmeras reflexões sobre o sentido da existência. A frase de Epicuro atravessou mais de dois mil anos justamente porque propõe uma visão surpreendente: o medo da morte pode ser maior do que a própria morte.

Fundador da escola epicurista, Epicuro acreditava que muitos sofrimentos humanos nascem de preocupações desnecessárias. Para ele, a morte não deveria ser encarada como uma experiência aterrorizante, já que nunca é vivenciada de forma consciente. Enquanto estamos vivos, ela ainda não chegou. Quando chega, deixamos de existir.

Fatos e curiosidades sobre Epicuro 1 de 8

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, insegurança e preocupação constante com o futuro. Em muitos casos, as pessoas passam anos angustiadas por acontecimentos que ainda não ocorreram ou que jamais poderão controlar.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O medo excessivo de envelhecer, a preocupação constante com o fim da vida ou a dificuldade de aproveitar o presente por causa de inquietações sobre o futuro.

O pensamento filosófico não diminui a dor da perda nem ignora o valor da vida. A ideia central está mais ligada à necessidade de viver plenamente o tempo disponível em vez de desperdiçá-lo sendo consumido pelo medo do inevitável.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à ansiedade existencial e à importância de desenvolver uma relação mais saudável com a própria finitude.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada séculos depois. Em um tempo em que muitas pessoas vivem preocupadas com o amanhã, Epicuro lembra que a vida acontece apenas enquanto estamos aqui para vivê-la.