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Frase do dia da Filosofia: 'A morte não é nada para nós, pois, quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais' - a reflexão de Epicuro sobre medo e finitude

O pensamento do filósofo grego continua sendo compartilhado ao falar sobre ansiedade, mortalidade e a tendência humana de sofrer por aquilo que não pode experimentar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 03:00

Epicuro acreditava que o medo da morte era uma das maiores fontes de angústia humana.
Epicuro acreditava que o medo da morte era uma das maiores fontes de angústia humana. Crédito: Reprodução

Poucas ideias provocam tanto desconforto quanto a morte. Ao longo da história, ela inspirou religiões, obras de arte, filosofias e inúmeras reflexões sobre o sentido da existência. A frase de Epicuro atravessou mais de dois mil anos justamente porque propõe uma visão surpreendente: o medo da morte pode ser maior do que a própria morte.

Fundador da escola epicurista, Epicuro acreditava que muitos sofrimentos humanos nascem de preocupações desnecessárias. Para ele, a morte não deveria ser encarada como uma experiência aterrorizante, já que nunca é vivenciada de forma consciente. Enquanto estamos vivos, ela ainda não chegou. Quando chega, deixamos de existir.

Fatos e curiosidades sobre Epicuro

Das centenas de obras que escreveu, apenas uma pequena parte sobreviveu ao longo dos séculos. por Reprodução
Mais de 2 mil anos após sua morte, suas reflexões sobre felicidade, ansiedade e propósito continuam sendo estudadas e compartilhadas em todo o mundo. por Reprodução
Grande parte de seus ensinamentos girava em torno da busca pela tranquilidade mental, estado que chamava de ataraxia. por Reprodução
Epicuro acreditava que o medo da morte era uma das maiores fontes de angústia humana. por Reprodução
O filósofo aceitava mulheres e escravizados como alunos, algo incomum para a época. por Reprodução
Sua escola filosófica ficou conhecida como "O Jardim", porque as aulas aconteciam em um jardim nos arredores de Atenas. por Reprodução
Epicuro nasceu por volta de 341 a.C. e fundou uma das escolas filosóficas mais influentes da Antiguidade. por Reprodução
Ao contrário do que muitos pensam, Epicuro não defendia excessos. Para ele, a verdadeira felicidade estava na simplicidade e na ausência de sofrimento. por Reprodução
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Das centenas de obras que escreveu, apenas uma pequena parte sobreviveu ao longo dos séculos. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, insegurança e preocupação constante com o futuro. Em muitos casos, as pessoas passam anos angustiadas por acontecimentos que ainda não ocorreram ou que jamais poderão controlar.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. O medo excessivo de envelhecer, a preocupação constante com o fim da vida ou a dificuldade de aproveitar o presente por causa de inquietações sobre o futuro.

Leia mais

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Frase do dia do Existencialismo: 'No meio do inverno, aprendi finalmente que havia em mim um verão invencível' - a reflexão de Albert Camus sobre sofrimento e resistência

O pensamento filosófico não diminui a dor da perda nem ignora o valor da vida. A ideia central está mais ligada à necessidade de viver plenamente o tempo disponível em vez de desperdiçá-lo sendo consumido pelo medo do inevitável.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à ansiedade existencial e à importância de desenvolver uma relação mais saudável com a própria finitude.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada séculos depois. Em um tempo em que muitas pessoas vivem preocupadas com o amanhã, Epicuro lembra que a vida acontece apenas enquanto estamos aqui para vivê-la.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

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