Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio' - a reflexão de Schopenhauer sobre a busca humana por satisfação

O pensamento do filósofo alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre insatisfação, desejo e a dificuldade de encontrar felicidade duradoura

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05:00

Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana.
Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. Crédito: Reprodução

Existe uma sensação comum que atravessa diferentes fases da vida. Quando desejamos algo, sofremos pela falta. Quando finalmente conquistamos, muitas vezes o entusiasmo dura pouco e logo surge um novo vazio. A reflexão de Arthur Schopenhauer atravessou gerações justamente porque descreve esse movimento que ele acreditava fazer parte da experiência humana.

Conhecido por suas análises sobre sofrimento, desejo e natureza humana, Schopenhauer defendia que grande parte da inquietação das pessoas nasce da busca incessante por algo que parece sempre estar faltando.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a ele continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Schopenhauer criticava o excesso de vaidade e a busca constante por aprovação social. por Reprodução
A obra O Mundo como Vontade e Representação é considerada sua principal contribuição filosófica. por Reprodução
Durante muitos anos, o filósofo teve pouco reconhecimento público por suas obras. por Reprodução
Schopenhauer defendia que aprender a ficar sozinho era sinal de maturidade intelectual. por Reprodução
Suas ideias influenciaram nomes como Nietzsche, Freud e Carl Jung. por Reprodução
Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. por Reprodução
O filósofo tinha um cachorro de estimação chamado Atma. por Reprodução
Schopenhauer acreditava que grande parte da vida humana é marcada por desejo e insatisfação. por Reprodução
1 de 10
Arthur Schopenhauer morreu em 1860, aos 72 anos. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por metas constantes, consumo acelerado e necessidade permanente de novas conquistas. Em muitos casos, a felicidade é adiada para o próximo objetivo, criando uma sensação de insatisfação que nunca desaparece completamente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. A espera por uma promoção, a busca por reconhecimento, a expectativa de um relacionamento ideal ou a crença de que a próxima conquista finalmente trará satisfação definitiva.

O pensamento filosófico não sugere pessimismo absoluto. A ideia central está mais ligada à observação de como os desejos influenciam a vida emocional e à necessidade de encontrar equilíbrio em meio a esse ciclo.

Leia mais

Imagem - Frase de Einstein do dia: 'O grande problema da humanidade não está no domínio da Ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas' - reflexão sobre intolerância

Frase de Einstein do dia: 'O grande problema da humanidade não está no domínio da Ciência, mas no domínio dos corações e das mentes humanas' - reflexão sobre intolerância

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Só um humano pode curar outro humano' - a reflexão atribuída a Irvin Yalom sobre conexão e acolhimento

Frase do dia da Psicologia: 'Só um humano pode curar outro humano' - a reflexão atribuída a Irvin Yalom sobre conexão e acolhimento

Imagem - Frase de Einstein do dia: 'O importante é não parar de questionar; a curiosidade tem sua própria razão de existir' - a reflexão sobre aprendizado, inquietação e crescimento pessoal

Frase de Einstein do dia: 'O importante é não parar de questionar; a curiosidade tem sua própria razão de existir' - a reflexão sobre aprendizado, inquietação e crescimento pessoal

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à adaptação hedônica, fenômeno pelo qual as pessoas se acostumam rapidamente às conquistas e voltam a procurar novas fontes de satisfação.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada mais de um século depois. Em um tempo em que muita gente vive correndo atrás da próxima conquista, Schopenhauer lembra que a felicidade pode ser mais complexa do que simplesmente alcançar aquilo que se deseja.

* Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos. Ainda assim, o pensamento central segue amplamente associado ao autor em obras, registros e interpretações históricas.

Mais recentes

Imagem - Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'

Era real? Angélica confessa que acreditou em rivalidade com Xuxa e Eliana: 'Todo mundo contava essa história'
Imagem - Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos

Como é a cobertura de Ronaldo Fenômeno avaliada em R$ 40 milhões em Miami, com piscina privativa e cinco quartos
Imagem - Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)

Sorte, dinheiro e reviravoltas: veja o que os astros reservam para os 12 signos nesta semana (8 a 14 de junho)