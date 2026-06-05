REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio' - a reflexão de Schopenhauer sobre a busca humana por satisfação

O pensamento do filósofo alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre insatisfação, desejo e a dificuldade de encontrar felicidade duradoura

Fernanda Varela

Publicado em 5 de junho de 2026 às 05:00

Arthur Schopenhauer ficou conhecido pelas reflexões sobre solidão, sofrimento e natureza humana. Crédito: Reprodução

Existe uma sensação comum que atravessa diferentes fases da vida. Quando desejamos algo, sofremos pela falta. Quando finalmente conquistamos, muitas vezes o entusiasmo dura pouco e logo surge um novo vazio. A reflexão de Arthur Schopenhauer atravessou gerações justamente porque descreve esse movimento que ele acreditava fazer parte da experiência humana.

Conhecido por suas análises sobre sofrimento, desejo e natureza humana, Schopenhauer defendia que grande parte da inquietação das pessoas nasce da busca incessante por algo que parece sempre estar faltando.

10 curiosidades sobre Arthur Schopenhauer 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por metas constantes, consumo acelerado e necessidade permanente de novas conquistas. Em muitos casos, a felicidade é adiada para o próximo objetivo, criando uma sensação de insatisfação que nunca desaparece completamente.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. A espera por uma promoção, a busca por reconhecimento, a expectativa de um relacionamento ideal ou a crença de que a próxima conquista finalmente trará satisfação definitiva.

O pensamento filosófico não sugere pessimismo absoluto. A ideia central está mais ligada à observação de como os desejos influenciam a vida emocional e à necessidade de encontrar equilíbrio em meio a esse ciclo.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à adaptação hedônica, fenômeno pelo qual as pessoas se acostumam rapidamente às conquistas e voltam a procurar novas fontes de satisfação.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada mais de um século depois. Em um tempo em que muita gente vive correndo atrás da próxima conquista, Schopenhauer lembra que a felicidade pode ser mais complexa do que simplesmente alcançar aquilo que se deseja.