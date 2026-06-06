Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (6 de junho) pode marcar uma virada silenciosa em decisões que vão influenciar os próximos meses

O sábado favorece reflexões profundas, escolhas maduras e encontros capazes de mudar perspectivas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 6 de junho de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 6 de junho, será um daqueles dias em que pequenas atitudes podem gerar consequências muito maiores do que parecem. O momento favorece observação, planejamento e decisões tomadas com calma. O sábado também traz energia favorável para reorganizar prioridades, fortalecer relações verdadeiras e abandonar preocupações que já não fazem sentido.

Leia mais

Imagem - Dinheiro inesperado e oportunidades gigantes: 3 signos entram em uma fase rara de sorte financeira até o fim de junho

Dinheiro inesperado e oportunidades gigantes: 3 signos entram em uma fase rara de sorte financeira até o fim de junho

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (5 de junho): sexta-feira traz boas surpresas, movimento e oportunidades de crescimento

Cor e número da sorte de hoje (5 de junho): sexta-feira traz boas surpresas, movimento e oportunidades de crescimento

Imagem - Precisa de ajuda cósmica? O universo envia uma mensagem importante para Áries, Gêmeos, Libra e Peixes nesta sexta-feira (5 de junho)

Precisa de ajuda cósmica? O universo envia uma mensagem importante para Áries, Gêmeos, Libra e Peixes nesta sexta-feira (5 de junho)

Áries: Hoje você poderá sentir necessidade de desacelerar e analisar melhor seus próximos passos. O impulso continuará forte, mas a sabedoria estará em agir com estratégia. Dica cósmica: Nem toda corrida precisa ser disputada em velocidade máxima.

Touro: Hoje será um bom momento para cuidar de assuntos financeiros e reorganizar metas pessoais. Uma conversa pode trazer mais segurança sobre uma decisão importante. Dica cósmica: Segurança nasce da preparação.

Gêmeos: Hoje sua curiosidade poderá levá-lo a descobertas interessantes. Novas informações ajudam a esclarecer dúvidas antigas. Nas relações, evite tirar conclusões precipitadas. Dica cósmica: Perguntar pode ser mais valioso do que presumir.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
1 de 13
Televisão por Shutterstock

Câncer: Hoje emoções e razão precisarão caminhar juntas. O dia favorece aproximações familiares e momentos de acolhimento. No trabalho, procure não carregar responsabilidades que não são suas. Dica cósmica: Limites saudáveis também são demonstrações de amor.

Leão: Hoje você poderá receber reconhecimento por algo que vinha construindo há bastante tempo. O momento favorece confiança, mas pede humildade nas relações. Dica cósmica: O brilho fica ainda maior quando é compartilhado.

Virgem: Hoje será importante evitar excesso de autocrítica. O dia favorece produtividade, mas também pede descanso e equilíbrio. Uma boa notícia pode surgir de onde você menos espera. Dica cósmica: Reconheça suas próprias conquistas.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
1 de 12
Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra: Hoje o universo parece incentivar escolhas mais alinhadas com seus valores. Relacionamentos passam por uma fase de maior clareza. Dica cósmica: A verdade pode ser desconfortável, mas costuma libertar.

Escorpião: Hoje será um dia poderoso para encerrar ciclos emocionais. Algumas situações finalmente mostrarão seu verdadeiro significado. Dica cósmica: Soltar também é uma forma de seguir em frente.

Sagitário: Hoje projetos ligados ao futuro ganham força. O momento favorece planejamento e decisões importantes. No amor, a sinceridade aproxima. Dica cósmica: Grandes jornadas começam com passos consistentes.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
1 de 13
Cachorros por Shutterstock

Capricórnio: Hoje você poderá perceber resultados concretos de esforços recentes. O trabalho favorece avanços e novas responsabilidades. Dica cósmica: Continue construindo, mesmo quando o progresso parecer discreto.

Aquário: Hoje novas perspectivas podem mudar sua opinião sobre uma situação importante. O dia favorece criatividade, aprendizado e troca de experiências. Dica cósmica: Crescer exige disposição para mudar de ideia.

Peixes: Hoje será um dia de sensibilidade elevada e forte conexão com seus desejos mais profundos. Ouça sua intuição, mas sem ignorar os fatos. Dica cósmica: Equilibrar emoção e razão é o seu desafio mais valioso.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos

A segunda Superlua de 2026 pode transformar completamente os próximos passos desses 3 signos
Imagem - Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos

Roupa molhada não seca no frio: quando usar o truque da toalha que pode resolver em poucos minutos
Imagem - ‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?

‘Coração Acelerado’ vai ser exibida hoje (6 de junho)?