ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (5 de junho): sexta-feira traz boas surpresas, movimento e oportunidades de crescimento

O dia chega com energia favorável para mudanças positivas, encontros importantes e decisões que podem trazer resultados além do esperado

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de junho de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje será mais fácil perceber oportunidades escondidas em situações simples. O momento favorece iniciativas pessoais, novos contatos e atitudes que aumentem sua confiança para seguir em frente.

Áries: Sua coragem para tomar decisões será recompensada. O dia favorece mudanças de rumo e iniciativas que estavam sendo adiadas por insegurança.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 1

Touro: A sexta traz uma sensação maior de estabilidade. Um assunto financeiro ou profissional pode avançar de forma mais rápida do que você imaginava.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 8

Gêmeos: Seu carisma estará em evidência e poderá atrair oportunidades interessantes. Aproveite para fortalecer contatos e apresentar ideias.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: O dia favorece reencontros, aproximações e momentos agradáveis ao lado de pessoas queridas. Também será um bom período para resolver pendências emocionais.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 2

Leão: Sua presença chamará atenção naturalmente. Uma situação que parecia parada pode voltar a avançar e trazer mais entusiasmo para seus planos.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Virgem: Organização continua sendo sua principal aliada. Hoje você poderá enxergar soluções práticas para questões que vinham causando preocupação.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 6

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto 1 de 13

Libra: O dia favorece harmonia e equilíbrio nas relações. Uma conversa importante ajudará a esclarecer dúvidas e alinhar expectativas.

Cor da sorte: Salmão

Número da sorte: 4

Escorpião: Você terá mais facilidade para identificar oportunidades escondidas. Confie na sua percepção e evite agir apenas pela opinião dos outros.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 7

Sagitário: A sexta-feira traz energia para explorar novos interesses. Convites inesperados podem render experiências bastante positivas.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 3

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Capricórnio: Sua dedicação tende a produzir resultados concretos. Um reconhecimento ou elogio poderá confirmar que você está no caminho certo.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 10

Aquário: Ideias criativas e soluções inovadoras ganham destaque. O dia favorece projetos que dependam de originalidade e visão de futuro.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 11

Peixes: Uma notícia positiva pode renovar sua motivação. O momento favorece planos ligados à vida pessoal e à busca por mais bem-estar.

Cor da sorte: Verde-água