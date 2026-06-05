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Ex-BBB Gleici Damasceno revela bastidores de cenas quentes com Sérgio Malheiros

Atriz de 31 anos estreia na segunda temporada de 'Amor da Minha Vida', série dirigida por Bruna Marquezine

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2026 às 08:21

Sérgio Malheiros, Gleici Damasceno e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução

A campeã do BBB 18 Gleici Damasceno, de 31 anos, garantiu um papel de destaque na segunda temporada da série 'Amor da Minha Vida', que estreia no segundo semestre. Em entrevista à Quem, ela decidiu abrir o jogo sobre como foi gravar cenas de sexo e nudez explícita ao lado do ator Sérgio Malheiros.

Gleici Damasceno estreia como atriz na série 'Amor da Minha Vida' 1 de 12

Longe de qualquer timidez, Gleici revelou que o clima nos bastidores pegou fogo, mas com total profissionalismo. Ela experimentou pela primeira vez o suporte de uma coordenadora de intimidade, profissional focada em alinhar os limites físicos do elenco antes das gravações. E a atriz deixou bem claro que não tem amarras com o próprio corpo: "Não tenho nenhum problema em fazer cenas calientes se elas fazem sentido. Não tenho nenhum problema em tirar a roupa e ficar pelada", disparou.

Além dos momentos picantes na ficção como a intensa personagem Liz, o projeto foi um divisor de águas na vida pessoal de Gleici. Foi nos bastidores da produção que ela conheceu e começou a namorar o assistente de direção da série, Tiago Marinho. "Estava realizada no set e ainda conheci o amor da minha vida", contou.