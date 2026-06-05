Ex-BBB Gleici Damasceno revela bastidores de cenas quentes com Sérgio Malheiros

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de junho de 2026 às 08:21
A campeã do BBB 18 Gleici Damasceno, de 31 anos, garantiu um papel de destaque na segunda temporada da série 'Amor da Minha Vida', que estreia no segundo semestre. Em entrevista à Quem, ela decidiu abrir o jogo sobre como foi gravar cenas de sexo e nudez explícita ao lado do ator Sérgio Malheiros.
Gleici Damasceno estreia como atriz na série 'Amor da Minha Vida'
Longe de qualquer timidez, Gleici revelou que o clima nos bastidores pegou fogo, mas com total profissionalismo. Ela experimentou pela primeira vez o suporte de uma coordenadora de intimidade, profissional focada em alinhar os limites físicos do elenco antes das gravações. E a atriz deixou bem claro que não tem amarras com o próprio corpo: "Não tenho nenhum problema em fazer cenas calientes se elas fazem sentido. Não tenho nenhum problema em tirar a roupa e ficar pelada", disparou.
Além dos momentos picantes na ficção como a intensa personagem Liz, o projeto foi um divisor de águas na vida pessoal de Gleici. Foi nos bastidores da produção que ela conheceu e começou a namorar o assistente de direção da série, Tiago Marinho. "Estava realizada no set e ainda conheci o amor da minha vida", contou.
A experiência também realizou um sonho de infância da ex-BBB, que não poupou elogios ao dividir o camarim e a maquiagem com Bruna Marquezine, protagonista e diretora da produção. Gleici relembrou suas origens humildes ao exaltar a postura da colega: "A Gleici, criança do Acre, se viu ao lado da maior atriz da minha geração. A Bruna é muito profissional, sensata e educada com toda a equipe".