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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de junho de 2026 às 08:00
No capítulo desta sexta (5), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. Dumi bem que tenta disfarçar e garante para Kênia que não sabe nada sobre o escândalo do jornalista Robert, mas o perigo vem de onde eles menos esperam. Pascoal segue os passos da jovem e consegue dar um flagrante: ele vê a princesa beijando o soldado.
A Nobreza do Amor
Sem qualquer pingo de lealdade, o espião corre para o palácio e revela toda a verdade para o monarca. A reação de Jendal é das piores. Tomado pelo ódio ao descobrir a traição dentro de sua própria família, o rei pressiona Kênia de forma agressiva e determina que Pascoal passe a vigiar a jovem 24 horas por dia.
Enquanto o romance corre perigo em Batanga, no ateliê de Lúcia/Alika, Virgínia decide encurralar Mirinho para conseguir informações secretas sobre a estilista. Não satisfeita, a megera joga verde para Lúcia e avisa que Graça tem interesse em desfilar para a sua marca, iniciando um plano maligno.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.