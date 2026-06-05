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Rei de Batanga descobre traição amorosa no palácio em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (5)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de junho de 2026 às 08:00

Rei de Batanga descobre traição amorosa Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta sexta (5), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.. Dumi bem que tenta disfarçar e garante para Kênia que não sabe nada sobre o escândalo do jornalista Robert, mas o perigo vem de onde eles menos esperam. Pascoal segue os passos da jovem e consegue dar um flagrante: ele vê a princesa beijando o soldado.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Sem qualquer pingo de lealdade, o espião corre para o palácio e revela toda a verdade para o monarca. A reação de Jendal é das piores. Tomado pelo ódio ao descobrir a traição dentro de sua própria família, o rei pressiona Kênia de forma agressiva e determina que Pascoal passe a vigiar a jovem 24 horas por dia.

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Enquanto o romance corre perigo em Batanga, no ateliê de Lúcia/Alika, Virgínia decide encurralar Mirinho para conseguir informações secretas sobre a estilista. Não satisfeita, a megera joga verde para Lúcia e avisa que Graça tem interesse em desfilar para a sua marca, iniciando um plano maligno.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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