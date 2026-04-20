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BBB 26: fala de Milena após morte do pai de Ana Paula emociona e viraliza nas redes

Comentário da finalista sobre o futuro da sister repercute após momento de luto dentro da casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:00

Milena e Ana Paula
Milena e Ana Paula Crédito: Reprodução

Uma conversa entre Milena e Juliano, exibida na noite deste domingo (19), ganhou grande repercussão nas redes sociais após a morte do pai de Ana Paula Renault ser comunicada dentro do BBB 26. O momento aconteceu horas depois de os participantes consolarem a sister, que recebeu a notícia ainda confinada.

Enquanto Ana Paula dormia, Milena refletiu sobre o futuro da colega e fez uma declaração que sensibilizou o público. “Ela seria uma mãe maravilhosa. Não precisa ser da barriga dela, sabe? Tem tantas crianças precisando serem amadas. E ela foi tão amada pelo pai que ela pode passar isso pra frente. Porque ela fala: ‘eu sei só ser filha’. E tá tudo bem, a decisão de cada um ser mãe, ser pai, ou não. Ela pode ensinar outra criança a ser filho, sabe?”, afirmou.

Na sequência, a sister disse acreditar que esse caminho ainda pode acontecer, mesmo diante do momento delicado vivido pela amiga. “E eu ainda acredito que ela vá ter [filhos], sabe? Vai ser incrível pra ela, vai ser incrível pra outra criança. Não agora, porque a mente tá bagunçada, mas daqui um tempinho você vai ver do que eu estou falando”, completou.

A cena foi exibida em meio a um dos momentos mais sensíveis da edição. Pouco antes, Ana Paula havia sido informada sobre a morte do pai, Gerardo Henrique Machado Renault, com quem mantinha uma relação próxima. A notícia impactou o clima da casa justamente na reta final do programa, que agora conta com Ana Paula, Milena e Juliano na disputa pelo prêmio.

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