DOR DO LUTO

BBB 26: fala de Milena após morte do pai de Ana Paula emociona e viraliza nas redes

Comentário da finalista sobre o futuro da sister repercute após momento de luto dentro da casa

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:00

Milena e Ana Paula Crédito: Reprodução

Uma conversa entre Milena e Juliano, exibida na noite deste domingo (19), ganhou grande repercussão nas redes sociais após a morte do pai de Ana Paula Renault ser comunicada dentro do BBB 26. O momento aconteceu horas depois de os participantes consolarem a sister, que recebeu a notícia ainda confinada.

Enquanto Ana Paula dormia, Milena refletiu sobre o futuro da colega e fez uma declaração que sensibilizou o público. “Ela seria uma mãe maravilhosa. Não precisa ser da barriga dela, sabe? Tem tantas crianças precisando serem amadas. E ela foi tão amada pelo pai que ela pode passar isso pra frente. Porque ela fala: ‘eu sei só ser filha’. E tá tudo bem, a decisão de cada um ser mãe, ser pai, ou não. Ela pode ensinar outra criança a ser filho, sabe?”, afirmou.

Na sequência, a sister disse acreditar que esse caminho ainda pode acontecer, mesmo diante do momento delicado vivido pela amiga. “E eu ainda acredito que ela vá ter [filhos], sabe? Vai ser incrível pra ela, vai ser incrível pra outra criança. Não agora, porque a mente tá bagunçada, mas daqui um tempinho você vai ver do que eu estou falando”, completou.