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Xarás de Shakira terão direito a experiência VIP em show no Rio

Ação vai premiar mulheres com o mesmo nome da cantora e variações com ingressos exclusivos em Copacabana

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:35

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru Crédito: Shakira/Instagram

Ter o mesmo nome de uma estrela internacional pode render mais do que curiosidade. Uma ação promocional vai levar mulheres chamadas Shakira para uma área VIP em um show no Rio de Janeiro.

Batizada de “Todas as Sharás no Rio”, a iniciativa é promovida por um banco patrocinador do evento Todo Mundo no Rio e vai distribuir 25 pares de ingressos para um espaço exclusivo em Copacabana. A campanha contempla não só quem tem o nome original, mas também variações como Chakira, Xaquira, Xakira e Shaquira. Mães que escolheram esse nome para as filhas também podem participar.

Shakira 1 de 8

De acordo com dados do Censo de 2022, 568 pessoas no Brasil têm o nome da artista ou alguma versão dele. Entre elas, cerca de 162 já são clientes da instituição e estão aptas a concorrer.