Xarás de Shakira terão direito a experiência VIP em show no Rio

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:35
Ter o mesmo nome de uma estrela internacional pode render mais do que curiosidade. Uma ação promocional vai levar mulheres chamadas Shakira para uma área VIP em um show no Rio de Janeiro.
Batizada de “Todas as Sharás no Rio”, a iniciativa é promovida por um banco patrocinador do evento Todo Mundo no Rio e vai distribuir 25 pares de ingressos para um espaço exclusivo em Copacabana. A campanha contempla não só quem tem o nome original, mas também variações como Chakira, Xaquira, Xakira e Shaquira. Mães que escolheram esse nome para as filhas também podem participar.
Shakira
De acordo com dados do Censo de 2022, 568 pessoas no Brasil têm o nome da artista ou alguma versão dele. Entre elas, cerca de 162 já são clientes da instituição e estão aptas a concorrer.
Para participar, é necessário seguir o perfil oficial do banco, responder ao post da promoção entre os dias 17 e 22 de abril e contar a história por trás do nome, usando a hashtag da campanha. As participantes também precisarão comprovar o nome com documentos. As vencedoras serão informadas por mensagem privada na rede social.