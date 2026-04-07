‘Todo Mundo no Rio’: Shakira supera Madonna e Lady Gaga com maior palco da história do evento

Estrutura para o show na Praia de Copacabana contará com mais de 1,3 mil metros quadrados

  Kamila Macedo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:03

Shakira em show da
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru Crédito: Shakira/Instagram

A apresentação de Shakira no aguardado “Todo Mundo no Rio” acontece no dia 2 de maio, na Praia de Copacabana, e uma novidade foi divulgada: o show marcará o maior palco já montado no local. Com 1.345 metros quadrados, a estrutura supera as dos shows anteriores, de Lady Gaga e Madonna. O projeto inclui 500 metros quadrados de LED e 16 torres de som e vídeo, sendo que cada telão individual possui 45 metros quadrados.

“Esse é o maior palco que já montamos na praia de Copacabana e com certeza vai impressionar. Serão 1.345 metros quadrados de palco com uma passarela de 25 metros de comprimento. Além das músicas, é um show muito visual e tecnológico, com 500 metros quadrados de LED. Para facilitar a visão de quem estiver no local, o palco estará a 2,20 metros de altura da base na areia”, diz Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track, produtora do evento.

O tamanho da estrutura não chega a ser uma surpresa para quem acompanha os detalhes técnicos do projeto, já que, a cada edição do “Todo Mundo no Rio”, as dimensões são superadas. Madonna deu início ao evento em 2024 com o menor palco entre os três, totalizando 821 metros quadrados. Na ocasião, a estrutura contava com três passarelas e atraiu um público de 1,6 milhão de pessoas.

No ano seguinte, com a performance de Lady Gaga na areia de Copacabana, o palco ganhou novas proporções, alcançando a marca de 1.260 metros quadrados. Embora a área total da plataforma fosse menor que a atual, Gaga deteve a vantagem numérica nos painéis de LED, com cerca de 300 metros a mais que a estrutura de Shakira. O show da cantora americana reuniu 2,1 milhões de pessoas, e a expectativa é que a colombiana alcance um público semelhante.

Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram
Anúncio de show de Shakira em Copacabana por Reprodução/Song Kick
Shakira e os filhos por Reprodução/Instagram
Shakira anunciou o lançamento novo disco “Las Mujeres Ya No Lloran” por Reprodução/Instagram
Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros por YouTube
Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos por Reprodução/Instagram
A cantora Shakira foi eleita Mulher do Ano por reprodução
Shakira por Divulgação
Shakira em show da "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", no Peru por Shakira/Instagram

Parceria com Anitta

Anitta anunciou que Shakira fará uma participação em uma música de seu novo álbum de estúdio, “EQUILIBRIVM”. A faixa, intitulada "Choka Choka", é o segundo single do disco e chega às plataformas digitais na próxima quinta-feira, dia 9 de abril.

