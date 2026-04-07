SAÚDE

Marido de Kelly Key sofre AVC aos 44 anos e é internado em Portugal; saiba estado de saúde

Empresário Mico Freitas teve um Acidente Vascular Cerebral enquanto estava em Angola e foi transferido para unidade especializada em Lisboa

K Kamila Macedo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:30

Kelly Key e Mico Freitas são casados desde 2004 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A família de Kelly Key enfrentou uma situação de urgência na última segunda-feira (6). Por meio das redes sociais, a cantora informou que seu marido, Mico Freitas, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) súbito enquanto estavam em casa, em Angola. O empresário de 44 anos foi transferido para Lisboa, em Portugal, para receber tratamento em uma unidade especializada.

“Ontem a vida pediu uma pausa [...] Começou com a fala enrolada e perda de coordenação do lado esquerdo. Agimos rápido. Muito rápido. E isso fez toda a diferença”, explicou a artista. Segundo Kelly, o episódio ocorreu às 11h30, e o socorro médico foi prestado apenas 23 minutos depois, quando eles chegaram ao hospital às 11h53.

Mico Freitas 1 de 14

A cantora detalhou que, após a confirmação do quadro, Mico passou por outros hospitais até a transferência definitiva para a capital portuguesa. “Após exames, foi confirmado um AVC isquêmico causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro. Ele foi transferido entre hospitais até chegar a uma unidade especializada, onde está internado e a ser acompanhado”, escreveu.

Apesar do susto, o quadro clínico é positivo. “Hoje, com o coração mais tranquilo, posso dizer: ele está bem. Está estável, consciente, falando e andando. Agora entramos numa fase de investigação para entender a causa, já que ele é jovem, e também de recuperação”, tranquilizou Kelly. O casal está junto desde 2004 e possui dois filhos, Jaime Vitor e Arthur. A cantora também é mãe de Suzanna, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Latino, mas que também reconhece Mico como pai.

“Foi um susto grande. Daqueles que reorganizam tudo por dentro. Mas também foi um lembrete poderoso sobre tempo, presença e prioridade”, refletiu ela em sua publicação.