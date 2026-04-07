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Bruna Marquezine passa a seguir irmã de Shawn Mendes nas redes sociais

Aaliyah Mendes tem 22 anos e já seguia a atriz desde janeiro deste ano

K Kamila Macedo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 15:31

Bruna Marquezine começa a seguir a irmã mais nova de Shawn Mendes no Instagram Crédito: Reprodução/ Instagram

Os fãs do casal Bruna Marquezine e Shawn Mendes notaram um detalhe importante nos últimos dias. A atriz passou a seguir a irmã mais nova do cantor, Aaliyah Mendes, no Instagram, logo após surgirem rumores de que ela teria conhecido a família do artista no Canadá. Para os admiradores, o gesto é mais um indício de que o relacionamento entre os dois está se tornando cada vez mais sério.

Aaliyah já acompanhava a brasileira na rede social desde janeiro deste ano, depois que Shawn e Bruna apareceram publicamente no Ano Novo, em São Miguel dos Milagres, no literal de Alagoas, e também foram vistos juntos em Los Angeles no mesmo mês. Na ocasião, a atriz não havia retribuído o "follow", situação que mudou apenas recentemente.

A irmã de Shawn Mendes tem 22 anos e, assim como ele, é canadense. Atuando como modelo e influenciadora, Aaliyah acumula mais de 700 mil seguidores no Instagram, onde compartilha registros de viagens, momentos em família e sua rotina. Ela e o irmão mantêm uma relação bastante próxima.

Aaliyah Mendes é irmã mais nova de Shawn Mendes 1 de 7

Assim como o cantor, Aaliyah iniciou sua trajetória digital postando vídeos no Vine, plataforma extinta em 2017, onde utilizava o nome "Princesa Aaliyah". Ela também canta, embora não siga carreira artística na música. Em contrapartida, demonstra paixão pela fotografia e mantém um canal no YouTube focado em vlogs de viagens e acontecimentos da sua vida.