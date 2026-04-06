REALITY SHOW

De volta à Globo, Rodrigo Faro comandará novo reality show

Apresentador comandará "Herança em Jogo", versão brasileira do formato britânico "The Inheritance"

K Kamila Macedo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 18:09

Rodrigo Faro atuou em diversas novelas da TV Globo Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro foi anunciado como o apresentador do novo reality show da Rede Globo, intitulado “Herança em Jogo”. A atração é a versão brasileira de “The Inheritance”, formato inédito no país que será lançado no Globoplay, o serviço de streaming da emissora. As informações foram confirmadas nesta segunda-feira (6), e a previsão é que as gravações comecem em maio.

Criado no Reino Unido, o formato original foi cancelado após a primeira temporada. A adaptação brasileira surge como uma aposta exclusiva, sendo a primeira versão produzida fora do território britânico. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os participantes selecionados para a disputa.

O programa propõe uma mistura entre ficção e realidade, com dinâmicas que desafiam o psicológico dos competidores por meio de testes de inteligência, poder de persuasão e pensamento estratégico.

Em comunicado enviado à imprensa, Faro celebrou o novo momento na carreira: "Estou muito feliz com a minha chegada ao Globoplay em um reality que vai mexer com a cabeça de todo mundo”.

"Em Herança em Jogo, a manipulação e a estratégia ditam as regras. Como testamenteiro, meu papel é garantir que cada linha do que foi documentado seja honrada, mas confesso: o que mais me intriga é ver até onde os participantes serão capazes de ir para conquistar esse jogo”, explicou o apresentador.

Rodrigo Faro 1 de 14

Rodrigo Faro anunciou sua saída da Record em dezembro de 2024, após 16 anos na emissora. Desde então, o comunicador vem estreitando novamente seus laços com a Globo, tendo participado do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, em 2025.