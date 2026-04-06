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Brad Pitt deve receber o maior salário de sua carreira em sequência de 'Era Uma Vez em... Hollywood'; saiba valores

Ator irá protagonizar produção da Netflix dirigida por David Fincher

K Kamila Macedo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 17:19

Brad Pitt retorna papel de "Era Uma Vez em… Hollywood" Crédito: Divulgação

Brad Pitt, considerado um dos atores mais bem pagos de 2025 por seu trabalho em F1: O Filme, deve elevar ainda mais seus ganhos. O ator foi escalado para protagonizar a sequência de Era Uma Vez em... Hollywood(2019), projeto pelo qual receberá o maior salário de sua trajetória profissional até o momento. De acordo com Matthew Belloni, do site Puck, o cachê será de aproximadamente US$ 40 milhões (cerca de R$ 206 milhões em conversão direta).

Ainda segundo informações de Belloni, para estrelar F1: O Filme (2025), Pitt recebeu US$ 30 milhões (R$ 154 milhões).

Na nova produção, intitulada As Aventuras de Cliff Booth, o ator reprisará seu papel como o dublê Cliff Booth. O longa é uma produção original Netflix, com roteiro de Quentin Tarantino – também responsável pelo filme original –, e direção de David Fincher.

Com previsão de estreia para agosto deste ano, a trama se passará oito anos após os acontecimentos do primeiro filme. De acordo com O Globo, o cachê do astro norte-americano é cerca de sete vezes maior que o orçamento de "O Agente Secreto" (2025). O longa brasileiro que custou R$ 28 milhões para ser feito.