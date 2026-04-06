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Munik Nunes resgata look da final para celebrar 10 anos de sua vitória no ‘BBB 16’

Ex-sister posou com o mesmo vestido e sapato que usou ao ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão em 2016

K Kamila Macedo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 16:27

Munik Nunes ganhou o "BBB 16" aos 19 anos Crédito: Reprodução/ Instagram

Em clima de nostalgia, Munik Nunes comemorou uma década desde sua vitória no "Big Brother Brasil 16". A ex-participante, que faturou R$ 1,5 milhão ao vencer o programa, compartilhou registros vestida com o mesmo figurino e calçado que utilizou na grande final da atração.

"Hoje faz exatamente 10 anos que venci o BBB16. Olho para trás e vejo aquela menina de 19 anos, que entrou na casa com um frio na barriga e muitos sonhos, sem ter noção de tudo o que estava por vir. Para celebrar esse dia, decidi vestir novamente o mesmo look daquela final. Entrar novamente nesse vestido traz um filme na minha cabeça”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Munik também aparece com o visual ao som de Wesley Safadão, artista de quem se declarou fã desde o período de confinamento.

"Para encerrar as comemorações com chave de ouro, não podia faltar um vídeo ao som de 'Vai Safadão', né? Quem estava comigo em 2016 com certeza vai entender!", brincou.