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Astro de 'Stranger Things' entra para o elenco da nova série de 'Peaky Blinders'; veja atores confirmados

Produção será focada na nova geração da família Shelby

K Kamila Macedo

Publicado em 3 de abril de 2026 às 17:17

Peaky Blinders: O Homem Imortal Crédito: Divulgação/Netflix

A nova série desenvolvida para expandir o universo de “Peaky Blinders” teve parte do elenco confirmado nesta quinta-feira (2). De acordo com informações, a trama se passará após os acontecimentos do filme “Peaky Blinders: O Homem Imortal” e terá um novo protagonista em ascensão: Duke Shelby, filho de Tommy Shelby.

Jamie Bell (Billy Elliot) assumirá o papel de Duke Shelby, personagem que já foi interpretado por outros dois atores ao longo da história. Conrad Khan deu vida à primeira versão do jovem a partir da sexta temporada da série original, enquanto Barry Keoghan interpretou Duke no longa-metragem mais recente da franquia.

Charlie Heaton, o Jonathan Byers de "Stranger Things" também foi confirmado no elenco, além de nomes como Jessica Brown Findlay ("Downton Abbey"), Lashana Lynch ('Capitã Marvel") e Lucy Karczewski ("West End'). Até o momento, os papéis que desempenharão na nova produção não foram revelados ao público.

O filme "Peaky Blinders: O Homem Imortal", lançado na Netflix no dia 20 de março, marcou a despedida de Cillian Murphy como o protagonista Tommy Shelby. Agora, novos rumos serão traçados no universo criado por Steven Knight, focando na nova geração da família e na reconstrução de Birmingham após a Segunda Guerra Mundial.

Confira algumas cenas de Peaky Blinders: O Homem Imortal 1 de 14

Em entrevista ao Tudum, plataforma oficial da Netflix, Steven Knight adiantou que a narrativa abordará o período pós-Blitz. O criador da saga destacou que o enredo focará nas disputas por contratos de reconstrução da cidade e na ascensão de novos nomes no submundo do crime.

“A cidade representa uma oportunidade e um perigo sem precedentes, com os Shelby no centro de tudo”, afirmou Knight.

Conforme as informações divulgadas, duas temporadas já estão confirmadas, somando 12 episódios no total. Cada parte contará com seis capítulos de cerca de uma hora de duração. Até o momento, não há uma data de estreia definida para o projeto.