O curioso caso das baleias-beluga que estão assustando crianças em parques aquáticos

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 23 de maio de 2026 às 18:18
Vídeos de baleias-belugas “assustando” crianças em aquários estão viralizando nas redes sociais. Alguns zoológicos chegam a colocar avisos para os pais sobre esse comportamento dos animais, mas você sabe o que está por trás disso?
Apesar de semelhante a uma pegadinha, a explicação para o fenômeno é complexa. As belugas são animais sociais, vocais, curiosos e, principalmente, inteligentes. Seu comportamento pode ser tão difícil de prever quanto o de uma criança e tem muitos fatores envolvidos.
O caso ganhou força em aquários da China, onde uma beluga assustou uma criança em Tianjin ao abrir a boca diante do vidro. Funcionários do local teriam chamado o gesto de “comunicação amigável”, segundo registros de veículos internacionais e da CNN Brasil.
Fatos e curiosidades sobre as baleias-beluga
A sequência costuma seguir um padrão. Uma criança se aproxima do vidro, tenta interagir com a beluga e o animal responde com movimentos rápidos da cabeça, abertura da boca ou aproximação súbita. Para quem vê de fora, a reação parece intencional.
Esse comportamento não é exclusivo da China. Um dos casos mais conhecidos envolve Juno, uma beluga do Mystic Aquarium, em Connecticut, nos Estados Unidos. Em 2014, o animal viralizou ao “brincar” com crianças diante do tanque.
Na época, Tracy Romano, bióloga do Mystic Aquarium, interpretou o episódio como uma espécie de “peekaboo”, ou “achou!”, em entrevista ao Good.is. Segundo ela, a reação das crianças parecia estimular Juno a repetir o comportamento.
A leitura não é unânime. A especialista Lori Marino, crítica ao cativeiro de cetáceos, avaliou que a boca aberta e a postura do animal poderiam indicar agressividade ou tentativa de afastar os visitantes.
Não há evidência científica sólida de que belugas escolham crianças como “alvos” por reconhecerem que elas são mais fáceis de assustar. O que existe é uma hipótese comportamental mais simples: crianças costumam reagir mais.
Elas ficam próximas do vidro, gesticulam, pulam, gritam e demonstram surpresa de forma intensa. Para um animal social e sensível a estímulos, essa reação pode funcionar como reforço. Ou seja, se a beluga faz um gesto e recebe atenção, pode repetir.
A dúvida central está justamente aí. Belugas podem brincar. Estudos e observações em cativeiro descrevem formas de jogo social, uso de objetos, interações corporais e até comportamentos boca a boca entre indivíduos da espécie.
Por outro lado, a mesma cena pode ter outro significado. Em cetáceos, boca aberta, investida rápida e postura rígida também podem aparecer em contextos de ameaça, irritação ou estresse. Por isso, o comportamento possui muita ambiguidade.