CURIOSIDADES

O curioso caso das baleias-beluga que estão assustando crianças em parques aquáticos

Esse grupo de animais estão entre alguns dos mais inteligentes do planeta, após os humanos, e possui um comportamento complexo



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 23 de maio de 2026 às 18:18

Registros em vídeos circulam por várias redes sociais Crédito: Reprodução / YouTube

Vídeos de baleias-belugas “assustando” crianças em aquários estão viralizando nas redes sociais. Alguns zoológicos chegam a colocar avisos para os pais sobre esse comportamento dos animais, mas você sabe o que está por trás disso?

Apesar de semelhante a uma pegadinha, a explicação para o fenômeno é complexa. As belugas são animais sociais, vocais, curiosos e, principalmente, inteligentes. Seu comportamento pode ser tão difícil de prever quanto o de uma criança e tem muitos fatores envolvidos.

O caso ganhou força em aquários da China, onde uma beluga assustou uma criança em Tianjin ao abrir a boca diante do vidro. Funcionários do local teriam chamado o gesto de “comunicação amigável”, segundo registros de veículos internacionais e da CNN Brasil.

Fatos e curiosidades sobre as baleias-beluga 1 de 11

O que aparece nos vídeos

A sequência costuma seguir um padrão. Uma criança se aproxima do vidro, tenta interagir com a beluga e o animal responde com movimentos rápidos da cabeça, abertura da boca ou aproximação súbita. Para quem vê de fora, a reação parece intencional.

Esse comportamento não é exclusivo da China. Um dos casos mais conhecidos envolve Juno, uma beluga do Mystic Aquarium, em Connecticut, nos Estados Unidos. Em 2014, o animal viralizou ao “brincar” com crianças diante do tanque.

Na época, Tracy Romano, bióloga do Mystic Aquarium, interpretou o episódio como uma espécie de “peekaboo”, ou “achou!”, em entrevista ao Good.is. Segundo ela, a reação das crianças parecia estimular Juno a repetir o comportamento.

A leitura não é unânime. A especialista Lori Marino, crítica ao cativeiro de cetáceos, avaliou que a boca aberta e a postura do animal poderiam indicar agressividade ou tentativa de afastar os visitantes.

Por que crianças parecem ser o alvo?

Não há evidência científica sólida de que belugas escolham crianças como “alvos” por reconhecerem que elas são mais fáceis de assustar. O que existe é uma hipótese comportamental mais simples: crianças costumam reagir mais.

Belugas são conhecidas como “canários do mar” por causa da variedade de sons que produzem, elas são capazes de usar sons para se comunicar, navegar e localizar presas Crédito: Iwona Kellie Flickr / Wikimedia Commons

Elas ficam próximas do vidro, gesticulam, pulam, gritam e demonstram surpresa de forma intensa. Para um animal social e sensível a estímulos, essa reação pode funcionar como reforço. Ou seja, se a beluga faz um gesto e recebe atenção, pode repetir.

Brincadeira ou estresse?

A dúvida central está justamente aí. Belugas podem brincar. Estudos e observações em cativeiro descrevem formas de jogo social, uso de objetos, interações corporais e até comportamentos boca a boca entre indivíduos da espécie.