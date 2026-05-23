Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O curioso caso das baleias-beluga que estão assustando crianças em parques aquáticos

Esse grupo de animais estão entre alguns dos mais inteligentes do planeta, após os humanos, e possui um comportamento complexo

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 23 de maio de 2026 às 18:18

Registros em vídeos circulam por várias redes sociais
Registros em vídeos circulam por várias redes sociais Crédito: Reprodução / YouTube

Vídeos de baleias-belugas “assustando” crianças em aquários estão viralizando nas redes sociais. Alguns zoológicos chegam a colocar avisos para os pais sobre esse comportamento dos animais, mas você sabe o que está por trás disso?

Apesar de semelhante a uma pegadinha, a explicação para o fenômeno é complexa. As belugas são animais sociais, vocais, curiosos e, principalmente, inteligentes. Seu comportamento pode ser tão difícil de prever quanto o de uma criança e tem muitos fatores envolvidos.

O caso ganhou força em aquários da China, onde uma beluga assustou uma criança em Tianjin ao abrir a boca diante do vidro. Funcionários do local teriam chamado o gesto de “comunicação amigável”, segundo registros de veículos internacionais e da CNN Brasil.

Fatos e curiosidades sobre as baleias-beluga

Graças à sua aparência adorável e alta sociabilidade, as belugas se tornaram algumas das queridinhas dos parques aquáticos e aquários com interação ao público por Pagemoral / Wikimedia Commons
A beluga foi um dos primeiros cetáceos mantidos em cativeiro, com registro em aquário desde 1861 por Diliff / Wikimedia Commons
A espécie produz assobios, guinchos, cliques e outros sons, por isso recebeu o apelido de “canário do mar” por Dennis G. Jarvis / Wikimedia Commons
Em aquários, belugas podem explorar objetos, interagir com cuidadores e receber estímulos como parte do enriquecimento ambiental por Versions111 / Wikimedia Commons
A espécie é nativa de águas árticas e subárticas, incluindo regiões do Alasca, Canadá, Rússia e Groenlândia por Pcb21 after Vardion / Wikimedia Commons
Belugas não têm nadadeira dorsal e usam uma crista resistente, com seu formato característico, para nadar sob placas de gelo por Bennett Graff / Wikimedia Commons
O “melão” da beluga muda de forma e ajuda a projetar sinais de ecolocalização na água por Sheila Sund / Wikimedia Commons
Na natureza, belugas comem peixes e invertebrados por Curimedia | P H O T O G R A P H Y / Wikimedia Commons
Belugas são sociais e podem formar grupos pequenos ou agregações com centenas de indivíduos por Kirill.uyutnov / Wikimedia Commons
Filhotes nascem acinzentados e clareiam com a idade até ficarem brancos na maturidade por Pburka / Wikimedia Commons
Belugas adultas podem chegar a cerca de 4,9 metros e pesar em média 1.430 kg por Greg Hume / Wikimedia Commons
1 de 11
Graças à sua aparência adorável e alta sociabilidade, as belugas se tornaram algumas das queridinhas dos parques aquáticos e aquários com interação ao público por Pagemoral / Wikimedia Commons

O que aparece nos vídeos

A sequência costuma seguir um padrão. Uma criança se aproxima do vidro, tenta interagir com a beluga e o animal responde com movimentos rápidos da cabeça, abertura da boca ou aproximação súbita. Para quem vê de fora, a reação parece intencional.

Esse comportamento não é exclusivo da China. Um dos casos mais conhecidos envolve Juno, uma beluga do Mystic Aquarium, em Connecticut, nos Estados Unidos. Em 2014, o animal viralizou ao “brincar” com crianças diante do tanque.

Na época, Tracy Romano, bióloga do Mystic Aquarium, interpretou o episódio como uma espécie de “peekaboo”, ou “achou!”, em entrevista ao Good.is. Segundo ela, a reação das crianças parecia estimular Juno a repetir o comportamento.

A leitura não é unânime. A especialista Lori Marino, crítica ao cativeiro de cetáceos, avaliou que a boca aberta e a postura do animal poderiam indicar agressividade ou tentativa de afastar os visitantes.

Por que crianças parecem ser o alvo?

Não há evidência científica sólida de que belugas escolham crianças como “alvos” por reconhecerem que elas são mais fáceis de assustar. O que existe é uma hipótese comportamental mais simples: crianças costumam reagir mais.

Belugas são conhecidas como “canários do mar” por causa da variedade de sons que produzem, elas são capazes de usar sons para se comunicar, navegar e localizar presas
Belugas são conhecidas como “canários do mar” por causa da variedade de sons que produzem, elas são capazes de usar sons para se comunicar, navegar e localizar presas Crédito: Iwona Kellie Flickr / Wikimedia Commons

Elas ficam próximas do vidro, gesticulam, pulam, gritam e demonstram surpresa de forma intensa. Para um animal social e sensível a estímulos, essa reação pode funcionar como reforço. Ou seja, se a beluga faz um gesto e recebe atenção, pode repetir.

Brincadeira ou estresse?

A dúvida central está justamente aí. Belugas podem brincar. Estudos e observações em cativeiro descrevem formas de jogo social, uso de objetos, interações corporais e até comportamentos boca a boca entre indivíduos da espécie.

Por outro lado, a mesma cena pode ter outro significado. Em cetáceos, boca aberta, investida rápida e postura rígida também podem aparecer em contextos de ameaça, irritação ou estresse. Por isso, o comportamento possui muita ambiguidade.

Tags:

Meio Ambiente Histórias Curiosas Entretenimento Curiosidades

Mais recentes

Imagem - ‘Nunca sabemos quando pode ser o último momento’: Ramon Dino se despede de Gabriel Ganley com carta emocionante

‘Nunca sabemos quando pode ser o último momento’: Ramon Dino se despede de Gabriel Ganley com carta emocionante
Imagem - Juca Kfouri se revolta com escolha de Virginia para cobertura da Copa e cita desrespeito aos jornalistas: ‘Mal concatena duas frases’

Juca Kfouri se revolta com escolha de Virginia para cobertura da Copa e cita desrespeito aos jornalistas: ‘Mal concatena duas frases’
Imagem - Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: ‘Segurou minha mão’

Emocionada, Mel Maia lamentar morte de amigo de infância, o fisiculturista Gabriel Ganley: ‘Segurou minha mão’