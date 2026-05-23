ASTROLOGIA

Lua Azul rara de 31 de maio promete viradas emocionais intensas para todos os 12 signos; veja como se preparar

O fenômeno acontece no último domingo de maio e deve mexer com emoções profundas, encerramentos importantes e decisões capazes de transformar os próximos meses

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 18:00

Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A rara Lua Azul de 31 de maio de 2026 chega trazendo uma das energias mais intensas do ano. Diferente de uma Lua Cheia comum, este fenômeno costuma amplificar emoções, acelerar encerramentos e trazer à tona situações que já não podem mais ser ignoradas. Os dias próximos ao evento tendem a despertar ansiedade, nostalgia, clareza emocional e até mudanças repentinas envolvendo amor, dinheiro, carreira e relações pessoais.

Ao mesmo tempo em que o período favorece cura emocional e amadurecimento, ele também pode deixar algumas pessoas mais sensíveis, impulsivas ou emocionalmente sobrecarregadas. Por isso, entender como cada signo pode lidar com essa energia faz toda a diferença. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Áries: A Lua Azul mexe profundamente com sua necessidade de crescimento e mudança. Questões ligadas a viagens, planos futuros e escolhas importantes podem ganhar força nos próximos dias. Você tende a perceber que algumas decisões já não podem mais ser adiadas.

Dica cósmica: Evite responder no impulso quando estiver emocionalmente irritado.

Touro: O período coloca em evidência dinheiro, segurança emocional e vínculos que já não trazem estabilidade verdadeira. Existe chance de encerramentos importantes ou conversas que mudam completamente sua visão sobre alguém.

Dica cósmica: Honestidade emocional será essencial para atravessar este ciclo com leveza.

Gêmeos: Relacionamentos entram no centro das atenções e algumas verdades podem surgir de maneira inesperada. O momento favorece diálogos importantes, decisões afetivas e mudanças em conexões pessoais ou profissionais.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: Sua rotina emocional tende a pesar mais durante os próximos dias. O período pede cuidado com saúde mental, descanso e excesso de responsabilidades acumuladas. Seu corpo pode começar a cobrar pausas que você vem ignorando.

Dica cósmica: Priorizar seu bem-estar não é egoísmo.

Leão: Emoções ligadas ao amor, autoestima e criatividade ficam extremamente intensificadas. Existe chance de uma revelação importante mudar sua forma de enxergar alguém ou até um relacionamento inteiro.

Dica cósmica: Não transforme carência em necessidade de aprovação.

Virgem: Questões familiares, lembranças antigas e inseguranças emocionais podem voltar à tona de maneira intensa. Apesar do desconforto inicial, o momento favorece cura emocional e reconstrução interna.

Dica cósmica: Você não precisa controlar tudo para se sentir seguro.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Libra: Conversas importantes e notícias inesperadas tendem a mexer profundamente com suas emoções. Algumas palavras terão peso maior do que o normal e podem transformar relações ou decisões futuras.

Dica cósmica: Respire antes de reagir emocionalmente.

Escorpião: Dinheiro, autoestima e estabilidade entram em destaque. O período favorece mudanças importantes na forma como você lida com segurança emocional e reconhecimento pessoal.

Dica cósmica: Seu valor vai muito além daquilo que você produz.

Sagitário: A Lua Azul acontece em um momento extremamente transformador para você. Existe uma sensação crescente de renovação, encerramento de ciclos e necessidade de mudar áreas importantes da vida.

Dica cósmica: Nem toda mudança precisa acontecer de uma vez.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Capricórnio: Emoções guardadas há muito tempo podem finalmente aparecer. O período favorece descanso emocional, introspecção e afastamento de situações que vêm consumindo sua energia silenciosamente.

Dica cósmica: Permita-se sentir sem tentar racionalizar tudo.

Aquário: Amizades, conexões e planos futuros passam por mudanças importantes. Algumas relações tendem a se fortalecer profundamente enquanto outras podem perder espaço naturalmente.

Dica cósmica: Nem todo afastamento significa fracasso emocional.

Peixes: Trabalho, carreira e responsabilidades podem trazer uma carga emocional maior nos próximos dias. Apesar da pressão, o momento favorece clareza sobre objetivos e próximos passos profissionais.