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Lua Azul rara de 31 de maio promete viradas emocionais intensas para todos os 12 signos; veja como se preparar

O fenômeno acontece no último domingo de maio e deve mexer com emoções profundas, encerramentos importantes e decisões capazes de transformar os próximos meses

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de maio de 2026 às 18:00

Lua cheia e os signos
Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A rara Lua Azul de 31 de maio de 2026 chega trazendo uma das energias mais intensas do ano. Diferente de uma Lua Cheia comum, este fenômeno costuma amplificar emoções, acelerar encerramentos e trazer à tona situações que já não podem mais ser ignoradas. Os dias próximos ao evento tendem a despertar ansiedade, nostalgia, clareza emocional e até mudanças repentinas envolvendo amor, dinheiro, carreira e relações pessoais.

Ao mesmo tempo em que o período favorece cura emocional e amadurecimento, ele também pode deixar algumas pessoas mais sensíveis, impulsivas ou emocionalmente sobrecarregadas. Por isso, entender como cada signo pode lidar com essa energia faz toda a diferença. Veja a previsão do site "The Economic Times".

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Áries: A Lua Azul mexe profundamente com sua necessidade de crescimento e mudança. Questões ligadas a viagens, planos futuros e escolhas importantes podem ganhar força nos próximos dias. Você tende a perceber que algumas decisões já não podem mais ser adiadas.

Dica cósmica: Evite responder no impulso quando estiver emocionalmente irritado.

Touro: O período coloca em evidência dinheiro, segurança emocional e vínculos que já não trazem estabilidade verdadeira. Existe chance de encerramentos importantes ou conversas que mudam completamente sua visão sobre alguém.

Dica cósmica: Honestidade emocional será essencial para atravessar este ciclo com leveza.

Gêmeos: Relacionamentos entram no centro das atenções e algumas verdades podem surgir de maneira inesperada. O momento favorece diálogos importantes, decisões afetivas e mudanças em conexões pessoais ou profissionais.

Dica cósmica: Nem toda resposta precisa ser imediata.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: Sua rotina emocional tende a pesar mais durante os próximos dias. O período pede cuidado com saúde mental, descanso e excesso de responsabilidades acumuladas. Seu corpo pode começar a cobrar pausas que você vem ignorando.

Dica cósmica: Priorizar seu bem-estar não é egoísmo.

Leão: Emoções ligadas ao amor, autoestima e criatividade ficam extremamente intensificadas. Existe chance de uma revelação importante mudar sua forma de enxergar alguém ou até um relacionamento inteiro.

Dica cósmica: Não transforme carência em necessidade de aprovação.

Virgem: Questões familiares, lembranças antigas e inseguranças emocionais podem voltar à tona de maneira intensa. Apesar do desconforto inicial, o momento favorece cura emocional e reconstrução interna.

Dica cósmica: Você não precisa controlar tudo para se sentir seguro.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Libra: Conversas importantes e notícias inesperadas tendem a mexer profundamente com suas emoções. Algumas palavras terão peso maior do que o normal e podem transformar relações ou decisões futuras.

Dica cósmica: Respire antes de reagir emocionalmente.

Escorpião: Dinheiro, autoestima e estabilidade entram em destaque. O período favorece mudanças importantes na forma como você lida com segurança emocional e reconhecimento pessoal.

Dica cósmica: Seu valor vai muito além daquilo que você produz.

Sagitário: A Lua Azul acontece em um momento extremamente transformador para você. Existe uma sensação crescente de renovação, encerramento de ciclos e necessidade de mudar áreas importantes da vida.

Dica cósmica: Nem toda mudança precisa acontecer de uma vez.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Emoções guardadas há muito tempo podem finalmente aparecer. O período favorece descanso emocional, introspecção e afastamento de situações que vêm consumindo sua energia silenciosamente.

Dica cósmica: Permita-se sentir sem tentar racionalizar tudo.

Aquário: Amizades, conexões e planos futuros passam por mudanças importantes. Algumas relações tendem a se fortalecer profundamente enquanto outras podem perder espaço naturalmente.

Dica cósmica: Nem todo afastamento significa fracasso emocional.

Peixes: Trabalho, carreira e responsabilidades podem trazer uma carga emocional maior nos próximos dias. Apesar da pressão, o momento favorece clareza sobre objetivos e próximos passos profissionais.

Dica cósmica: Evite tomar decisões importantes apenas no calor da emoção.

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