Confira data de estreia da plataforma Tela Brasil, a 'Netflix brasileira'

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MetrópoIes
Publicado em 23 de maio de 2026 às 15:28
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que o Tela Brasil, plataforma pública de streaming dedicada exclusivamente a produções audiovisuais nacionais, será lançada no próximo dia 30 de maio.
Lula fez o anúncio durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, no Rio de Janeiro.
Confira 30 musicais para assistir nos streamings
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