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Confira data de estreia da plataforma Tela Brasil, a 'Netflix brasileira'

Plataforma do governo terá catálogo de filmes nacionais e foi chamada pelo presidente Lula de “Netflix brasileira”

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 23 de maio de 2026 às 15:28

Tela Brasil, a 'Netflix brasileira' Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que o Tela Brasil, plataforma pública de streaming dedicada exclusivamente a produções audiovisuais nacionais, será lançada no próximo dia 30 de maio.

Lula fez o anúncio durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Confira 30 musicais para assistir nos streamings

O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Em um Bairro de Nova York (2021) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
tick, tick… BOOM! (2021) – Netflix por Reprodução
A Noviça Rebelde (1965) – Disney+ por Reprodução
Matilda: O Musical (2022) – Netflix por Reprodução
Extra! Extra! (1992) – Disney+ por Reprodução
O Rei do Show (2017) – Disney+ e Netflix por Reprodução
Meninas Malvadas (2024) – Paramount+ por Reprodução
The Rocky Horror Picture Show (1975) – Disney+ por Reprodução
Burlesque (2010) – Netflix por Reprodução
Moulin Rouge - Amor em Vermelho (2001) – Disney+ por Reprodução
Nasce Uma Estrela (2018) – HBO Max, Amazon Prime Video, Netflix por Reprodução
Yesterday: A Trilha do Sucesso (2019) – Netflix por Reprodução
Chi-Raq (2015) – Amazon Prime Video por Reprodução
Hair (1979) – Mubi por Reprodução
A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005) – HBO Max por Reprodução
Música da Alma (2012) – Amazon Prime Video por Reprodução
Encantada (2007) – Disney+ por Reprodução
Amor, Sublime Amor (2021) – Disney+ por Reprodução
Chicago (2002) – Amazon Prime Video (compra ou aluguel no aplicativo) por Reprodução
Mamma Mia! (2008) – Telecine por Reprodução
Hairspray: Em Busca da Fama (2007) – Mercado Play por Reprodução
Grease: Nos Tempos da Brilhantina (1978) – Mercado Play por Reprodução
Cantando na Chuva (1952) – HBO Max por Reprodução
La La Land: Cantando Estações (2016) – Amazon Prime Video por Reprodução
Dreamgirls - Em busca de um sonho (2006) – Paramount+ por Reprodução
Hamilton (2020) – Disney+ por Reprodução
A Cor Púrpura (2023) – HBO Max e Netflix por Reprodução
A Pequena Loja dos Horrores (1960) – Plex por Reprodução
1 de 30
O Mágico de Oz (1939) – HBO Max por Reprodução

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

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