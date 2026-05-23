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Confira data de estreia da plataforma Tela Brasil, a 'Netflix brasileira'

Plataforma do governo terá catálogo de filmes nacionais e foi chamada pelo presidente Lula de “Netflix brasileira”

MetrópoIes

Publicado em 23 de maio de 2026 às 15:28

Tela Brasil, a 'Netflix brasileira' Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que o Tela Brasil, plataforma pública de streaming dedicada exclusivamente a produções audiovisuais nacionais, será lançada no próximo dia 30 de maio.

Lula fez o anúncio durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

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