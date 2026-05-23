VOLTA AOS SUPERMERCADOS

Nestlé retoma linha Doceria do Leite Moça com beijinho e brigadeiro após acordo com dona da Piracanjuba

Os itens serão produzidos pela Bela Vista, mas serão vendidos sob o selo Nestlé, em latas metálicas

WIadmir Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 14:14

Nestlé retoma linha Doceria do Leite Moça com beijinho e brigadeiro Crédito: Reprodução

A responsável pela marca Piracanjuba firmou um acordo com a Nestlé para retomar a linha Doceria do Leite Moça famosa pelos doces de colher pronto para consumo: “Brigadeiro”, “Beijinho” e “Chocolate Cremoso”.

Os itens serão produzidos pela Bela Vista, será responsável pela fabricação e distribuição dos produtos, mas serão vendidos sob o selo Nestlé, em latas metálicas de 395 gramas.

Relembre produtos da Nestlé que foram descontinuados 1 de 10

A volta ao varejo dos leites condensados saborizados da Nestlé, que estavam restritos ao canal “food service”, voltado ao atacado, desde 2022, foi decidida após reclamações de consumidores.