Nestlé retoma linha Doceria do Leite Moça com beijinho e brigadeiro após acordo com dona da Piracanjuba

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WIadmir Pinheiro
Publicado em 23 de maio de 2026 às 14:14
A responsável pela marca Piracanjuba firmou um acordo com a Nestlé para retomar a linha Doceria do Leite Moça famosa pelos doces de colher pronto para consumo: “Brigadeiro”, “Beijinho” e “Chocolate Cremoso”.
Os itens serão produzidos pela Bela Vista, será responsável pela fabricação e distribuição dos produtos, mas serão vendidos sob o selo Nestlé, em latas metálicas de 395 gramas.
Relembre produtos da Nestlé que foram descontinuados
A volta ao varejo dos leites condensados saborizados da Nestlé, que estavam restritos ao canal “food service”, voltado ao atacado, desde 2022, foi decidida após reclamações de consumidores.
A multinacional suíça vendeu sua operação de laticínios à Bela Vista em 2019, e licenciou marcas como Ninho e Molico, ganhando apenas pelos royalties da marca.