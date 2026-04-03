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Julia Lemmertz perde R$ 13 mil em golpe pelo WhatsApp

Suspeitos se passaram pela filha da atriz para pedir transferências bancárias

K Kamila Macedo

Publicado em 3 de abril de 2026 às 18:46

Júlia Lemmertz Crédito: Divulgação/ TV Globo

A atriz Julia Lemmertz, de 63 anos, perdeu R$ 13 mil após cair em um golpe aplicado por meio do WhatsApp. De acordo com informações da coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, os criminosos se passaram por Luiza, filha da artista, para pedir dinheiro por meio de mensagens no aplicativo.

Nas mensagens enviadas à atriz, os golpistas alegavam que Luiza precisava realizar transferências para uma suposta loja para pagar o conserto de um celular. Acreditando estar conversando com a herdeira, Julia efetuou os pagamentos solicitados.

Diante do caso, o Ministério Público ofereceu uma denúncia à Justiça do Rio de Janeiro contra o casal suspeito de aplicar a fraude.

Luiza, de 37 anos, é fruto do relacionamento de Julia Lemmertz com o executivo Álvaro Osório. Além da primogênita, a atriz também é mãe de Miguel, de 26 anos, de seu casamento com o ator Alexandre Borges.