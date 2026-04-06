SAÚDE

Mãe do cantor gospel Kaiky Mello dá detalhes sobre estado de saúde do filho e pede orações

Tatiane Pauluze informou que o jovem segue intubado, mas apresenta melhora no quadro pulmonar

K Kamila Macedo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:37

Kaiky Mello participou do Shadow Brasil Jovens Talentos em 2019 Crédito: Reprodução/ Instagram

O cantor gospel Kaiky Mello, conhecido por sua participação no quadro Shadow Brasil Jovens Talentos, do Programa Raul Gil, foi internado recentemente para tratar uma pneumonia. Sua mãe, Tatiane Pauluze, utilizou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do jovem, que já enfrenta um processo de recuperação desde 2023, após sofrer um acidente.

No Instagram, Tatiane explicou que Kaiky está bem, embora continue intubado. “Oi gente, tudo bom? Estou aqui com o Kaique, não posso mostrar ele, né? Mas ele está bem, tá?”, iniciou.

“A médica disse que o protocolo é continuar, né, intubado para ele dar uma descansada e nos próximos… nos próximos dias tentar extubar. Então não tem muita novidade, né? A gente continua orando”, detalhou a mãe do cantor gospel.

Ela também destacou sinais de evolução clínica, especificamente em relação à pneumonia. “Ele segue se recuperando, tá, da pneumonia. Graças a Deus limpou bastante o pulmão”, afirmou Tatiane.

“Por enquanto, ele vai se manter assim até os próximos dias aí, onde eles vão começar a diminuir a sedação e aí, tudo com calma, tentar extubar”, explicou, destacando que o processo irá acontecer aos poucos.

Tatiane pediu que os seguidores mantenham as orações para que o procedimento ocorra sem intercorrências: “Então continuem orando para que consigam extubar o Kaique com segurança, para que não venha a ter nenhum… nenhum tipo de problema, né? Para que não venha a ter nenhuma intercorrência logo após a extubação”. Ela também agradeceu o apoio recebido: “Muito obrigada a todos que estão orando, todos que estão perguntando. Eu vou falar por aqui porque eu não consigo falar com todos, tá bom?”.

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