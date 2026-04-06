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Drica Moraes alerta sobre golpe com uso de inteligência artificial após ter celular clonado

Atriz relatou que criminosos estão utilizando sua voz para enganar amigos e familiares

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 20:28

Drica Moraes faz alerta para golpes utilizando inteligência artificial
Drica Moraes faz alerta para golpes utilizando inteligência artificial Crédito: Reprodução/ Instagram

A atriz Drica Moraes utilizou suas redes sociais para fazer um alerta nesta segunda-feira (6). Ela compartilhou com seus seguidores que teve o celular clonado e que criminosos estão se passando por ela para aplicar golpes financeiros, após obterem acesso aos contatos de familiares e amigos.

“Golpe! Chateação! Clonaram meu celular: familiares e amigos tem recebido uma mensagem por áudio zap. Bem mal feita por sinal. Não caiam nessa baranga…”, expressou a atriz na legenda da publicação.

No post, ela exibiu uma conversa em que um perfil entra em contato com um conhecido por meio de uma mensagem de áudio, afirmando que o contato antigo havia vazado e que aquele seria o novo número. A conta utilizava o DDD do Rio de Janeiro e uma foto da artista em viagem à Europa.

Em vídeo publicado na mesma postagem, Drica explica que os golpistas estão clonando sua voz com inteligência artificial ao enviarem as mensagens. "Olá queridos, estou aqui passando mais uma vez para incomodar vocês porque estou sendo incomodada com um novo golpe. Estão novamente ligando para os meus contatos via Zap, mandando uma mensagem de áudio usando uma inteligência artificial para dizer que o meu telefone mudou”, iniciou.

“Enfim, clonaram o meu celular e eu estou sendo combalida diariamente com pessoas que me ligam perguntando se eu mudei mesmo de telefone, se eu tô pedindo dinheiro ou simplesmente a pessoa não liga nem pra pedir dinheiro, só pra ter alguma informação a mais sobre você que sendo abordado por mim pela falsa Drica, tá? Então eu não mando mensagem de voz, tá? Eu ligo diretamente. É golpe", avisa Moraes.

Ao ser questionada por uma seguidora sobre como os criminosos conseguem enviar os áudios usando sua voz, a atriz reforçou: “Usando IA”.

Drica Moraes

Drica Moraes por Reprodução
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Tags:

Golpe Inteligência Artificial Drica Moraes

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