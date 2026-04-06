Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Robbie Williams retorna ao Brasil para show único após 20 anos; veja valores

Cantor traz a turnê ao Allianz Parque, em São Paulo, no dia 13 de outubro; ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (9)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 20:04

Show único de Robbie Williams no Brasil está marcado para 13 de outubro deste ano
Show único de Robbie Williams no Brasil está marcado para 13 de outubro deste ano Crédito: Reprodução/ Instagram

Robbie Williams retorna ao Brasil este ano, duas décadas após sua última apresentação no país. O cantor trará a turnê “Britipop” para um show único no dia 13 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. As vendas de ingressos começam nesta quinta-feira (9), às 12h, e estarão disponíveis para compra online pelo site da Ingresse. A realização do evento no Brasil é da Bonus Track.

Lançado em janeiro deste ano, “Britipop” é o 13º álbum de estúdio do artista. O trabalho alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido, feito recorrente na carreira de Williams. Com este lançamento, o cantor chega pela 16ª vez ao topo da lista, superando o próprio recorde como o artista solo com mais álbuns em primeiro lugar no território britânico.

O repertório do disco inclui faixas como “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” e “All My Life”. O projeto também conta com colaborações de nomes como Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes, Tony Iommi (Black Sabbath), Gary Barlow e a dupla Jesse & Joy.

Robbie Williams está em turnê desde maio de 2025 e já passou por 24 países, reunindo um público de cerca de 1,2 milhão de pessoas. A agenda percorre Europa, África, Oceania, Américas Central e do Sul, com encerramento previsto para novembro, na Nova Zelândia. Na América Latina, a turnê inclui passagens por Colômbia, Argentina, Chile, Peru e México, todas com ingressos esgotados.

Robbie Williams

Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram
1 de 5
Robbie Williams por Reprodução/ Instagram

Valores por setor:

- Pista Premium — R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia-entrada) + taxas

- Cadeira Inferior — R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia-entrada) + taxas

- Pista — R$ 450 (inteira) / R$ 225 (meia-entrada) + taxas

- Cadeira Superior — R$ 390 (inteira) / R$ 195 (meia-entrada) + taxas

Leia mais

Imagem - De volta à Globo, Rodrigo Faro comandará novo reality show

De volta à Globo, Rodrigo Faro comandará novo reality show

Imagem - Brad Pitt deve receber o maior salário de sua carreira em sequência de 'Era Uma Vez em... Hollywood'; saiba valores

Brad Pitt deve receber o maior salário de sua carreira em sequência de 'Era Uma Vez em... Hollywood'; saiba valores

Imagem - Munik Nunes resgata look da final para celebrar 10 anos de sua vitória no ‘BBB 16’

Munik Nunes resgata look da final para celebrar 10 anos de sua vitória no ‘BBB 16’

Tags:

Robbie Williams

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente

Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente
Imagem - Adeus, vasos no chão: tendência com plantas elevadas transforma varandas em áreas mais integradas

Adeus, vasos no chão: tendência com plantas elevadas transforma varandas em áreas mais integradas