MÚSICA

Robbie Williams retorna ao Brasil para show único após 20 anos; veja valores

Cantor traz a turnê ao Allianz Parque, em São Paulo, no dia 13 de outubro; ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (9)

K Kamila Macedo

Publicado em 6 de abril de 2026 às 20:04

Show único de Robbie Williams no Brasil está marcado para 13 de outubro deste ano Crédito: Reprodução/ Instagram

Robbie Williams retorna ao Brasil este ano, duas décadas após sua última apresentação no país. O cantor trará a turnê “Britipop” para um show único no dia 13 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. As vendas de ingressos começam nesta quinta-feira (9), às 12h, e estarão disponíveis para compra online pelo site da Ingresse. A realização do evento no Brasil é da Bonus Track.

Lançado em janeiro deste ano, “Britipop” é o 13º álbum de estúdio do artista. O trabalho alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido, feito recorrente na carreira de Williams. Com este lançamento, o cantor chega pela 16ª vez ao topo da lista, superando o próprio recorde como o artista solo com mais álbuns em primeiro lugar no território britânico.

O repertório do disco inclui faixas como “Rocket”, “Spies”, “Human”, “Pretty Face” e “All My Life”. O projeto também conta com colaborações de nomes como Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes, Tony Iommi (Black Sabbath), Gary Barlow e a dupla Jesse & Joy.

Robbie Williams está em turnê desde maio de 2025 e já passou por 24 países, reunindo um público de cerca de 1,2 milhão de pessoas. A agenda percorre Europa, África, Oceania, Américas Central e do Sul, com encerramento previsto para novembro, na Nova Zelândia. Na América Latina, a turnê inclui passagens por Colômbia, Argentina, Chile, Peru e México, todas com ingressos esgotados.

Robbie Williams 1 de 5

Valores por setor:

- Pista Premium — R$ 690 (inteira) / R$ 345 (meia-entrada) + taxas

- Cadeira Inferior — R$ 590 (inteira) / R$ 295 (meia-entrada) + taxas

- Pista — R$ 450 (inteira) / R$ 225 (meia-entrada) + taxas

- Cadeira Superior — R$ 390 (inteira) / R$ 195 (meia-entrada) + taxas