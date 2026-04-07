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Virgínia relembra promessa feita a Chaiany enquanto a ex-sister estava confinada no BBB 26: 'Vamos atrás dela'

Empresária prometeu enviar estoque de produtos para a ex-BBB, que é fã assídua da marca

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:04

Virgínia promete enviar produtos da WePink para Chaiany
Virgínia promete enviar produtos da WePink para Chaiany Crédito: Manoella Mello/ Reprodução

Após saber que Chaiany utilizava os itens de sua marca, Virgínia prometeu um estoque vitalício da Wepink para a ex-participante do “Big Brother Brasil 26”. A declaração ocorreu em fevereiro e, com a eliminação realizada no último domingo (5), a agora ex-sister já tomou conhecimento da fala da influenciadora. Durante sua permanência na casa mais vigiada do Brasil, a integrante do grupo Pipoca fazia uso constante dos cosméticos da Wepink.

E Virgínia não recuou. Ela compartilhou um vídeo em que Chaiany, já cumprindo a agenda pós-confinamento, aparece na porta dos Estúdios Globo conversando com fãs. No registro, os torcedores avisam que a empresária estava à sua procura.

Sem esconder a animação, Chaiany pulou e puxou o coro da famosa música, arriscando alguns passos da coreografia: “A Vivibora? Alô, Virginia!”, cantarolou. “Eita, poxa… Quem quer Wepink?”, brincou.

Na republicação, Virgínia reafirmou o compromisso e solicitou que sua equipe entre em contato com a ex-participante, marcando o perfil oficial da Wepink. Com bom humor, ela escreveu: “Vamos atrás dela”.

Confira alguns dos produtos da WePink

Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução
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Produtos da empresa de cosméticos WePink por Reprodução

Confira o vídeo do momento em que Chaiany recebe a notícia:

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Tags:

Virginia Wepink bbb 26 Chaiany

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