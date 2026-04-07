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Virgínia relembra promessa feita a Chaiany enquanto a ex-sister estava confinada no BBB 26: 'Vamos atrás dela'

Empresária prometeu enviar estoque de produtos para a ex-BBB, que é fã assídua da marca

K Kamila Macedo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:04

Virgínia promete enviar produtos da WePink para Chaiany Crédito: Manoella Mello/ Reprodução

Após saber que Chaiany utilizava os itens de sua marca, Virgínia prometeu um estoque vitalício da Wepink para a ex-participante do “Big Brother Brasil 26”. A declaração ocorreu em fevereiro e, com a eliminação realizada no último domingo (5), a agora ex-sister já tomou conhecimento da fala da influenciadora. Durante sua permanência na casa mais vigiada do Brasil, a integrante do grupo Pipoca fazia uso constante dos cosméticos da Wepink.

E Virgínia não recuou. Ela compartilhou um vídeo em que Chaiany, já cumprindo a agenda pós-confinamento, aparece na porta dos Estúdios Globo conversando com fãs. No registro, os torcedores avisam que a empresária estava à sua procura.

Sem esconder a animação, Chaiany pulou e puxou o coro da famosa música, arriscando alguns passos da coreografia: “A Vivibora? Alô, Virginia!”, cantarolou. “Eita, poxa… Quem quer Wepink?”, brincou.

Na republicação, Virgínia reafirmou o compromisso e solicitou que sua equipe entre em contato com a ex-participante, marcando o perfil oficial da Wepink. Com bom humor, ela escreveu: “Vamos atrás dela”.

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