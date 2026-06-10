REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'O valor de uma pessoa é medido pela quantidade de solidão que ela consegue suportar' - a reflexão de Nietzsche sobre independência e autoconhecimento

O pensamento do filósofo alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre maturidade emocional, liberdade e a capacidade de conviver consigo mesmo

Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 01:30

A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche. Crédito: Reprodução

Em uma sociedade marcada por conexões permanentes, notificações constantes e busca por aprovação, a solidão costuma ser vista como algo negativo. A reflexão atribuída a Friedrich Nietzsche propõe uma visão diferente ao sugerir que a capacidade de permanecer sozinho pode revelar uma das formas mais profundas de força interior.

Um dos pensadores mais influentes da filosofia moderna, Nietzsche acreditava que muitas pessoas vivem excessivamente dependentes da opinião dos outros. Para ele, a busca constante por aceitação pode impedir alguém de desenvolver ideias próprias, descobrir seus valores e construir uma identidade autêntica.

10 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche 1 de 10

A reflexão continua extremamente atual em uma época em que o silêncio parece cada vez mais raro. Em muitos casos, o desconforto diante da solidão leva as pessoas a preencherem cada momento com distrações, companhia ou validação externa.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. A dificuldade de ficar sozinho, o medo de não receber atenção, a necessidade constante de aprovação ou a sensação de vazio quando não há ninguém por perto.

O pensamento filosófico não defende o isolamento nem rejeita a importância dos relacionamentos. A ideia central está mais ligada à capacidade de estar bem consigo mesmo, sem depender totalmente da presença ou da aprovação dos outros para encontrar equilíbrio emocional.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao autoconhecimento, à autonomia emocional e à construção de uma identidade mais sólida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada mais de um século depois. Em um tempo em que tantas pessoas têm medo da solidão, Nietzsche lembra que aprender a conviver com a própria companhia pode ser um dos caminhos para a liberdade.