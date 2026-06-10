Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Filosofia: 'O valor de uma pessoa é medido pela quantidade de solidão que ela consegue suportar' - a reflexão de Nietzsche sobre independência e autoconhecimento

O pensamento do filósofo alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre maturidade emocional, liberdade e a capacidade de conviver consigo mesmo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de junho de 2026 às 01:30

A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche.
A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche. Crédito: Reprodução

Em uma sociedade marcada por conexões permanentes, notificações constantes e busca por aprovação, a solidão costuma ser vista como algo negativo. A reflexão atribuída a Friedrich Nietzsche propõe uma visão diferente ao sugerir que a capacidade de permanecer sozinho pode revelar uma das formas mais profundas de força interior.

Um dos pensadores mais influentes da filosofia moderna, Nietzsche acreditava que muitas pessoas vivem excessivamente dependentes da opinião dos outros. Para ele, a busca constante por aceitação pode impedir alguém de desenvolver ideias próprias, descobrir seus valores e construir uma identidade autêntica.

10 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche morreu em 1900, aos 55 anos. por Reprodução
Suas frases continuam viralizando nas redes sociais mais de um século após sua morte. por Reprodução
Apesar de ser extremamente famoso hoje, Nietzsche teve pouco reconhecimento durante a maior parte da vida. por Reprodução
O filósofo criticava a ideia de viver apenas seguindo padrões impostos pela sociedade. por Reprodução
Nietzsche escreveu livros que continuam influenciando psicologia, filosofia e comportamento humano. por Reprodução
Muitas reflexões dele falam sobre solidão, sofrimento e amadurecimento emocional. por Reprodução
A frase “Deus está morto” é uma das mais conhecidas da obra de Nietzsche. por Reprodução
O filósofo tinha problemas frequentes de saúde e passou anos convivendo com dores intensas. por Reprodução
Nietzsche defendia que o ser humano deveria construir o próprio sentido da vida. por Reprodução
Friedrich Nietzsche começou a escrever ainda muito jovem e virou professor universitário aos 24 anos. por Reprodução
1 de 10
Friedrich Nietzsche morreu em 1900, aos 55 anos. por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época em que o silêncio parece cada vez mais raro. Em muitos casos, o desconforto diante da solidão leva as pessoas a preencherem cada momento com distrações, companhia ou validação externa.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. A dificuldade de ficar sozinho, o medo de não receber atenção, a necessidade constante de aprovação ou a sensação de vazio quando não há ninguém por perto.

O pensamento filosófico não defende o isolamento nem rejeita a importância dos relacionamentos. A ideia central está mais ligada à capacidade de estar bem consigo mesmo, sem depender totalmente da presença ou da aprovação dos outros para encontrar equilíbrio emocional.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quem não consegue suportar a solidão não saberá ser livre' - a reflexão de Schopenhauer sobre autossuficiência e maturidade

Frase do dia da Filosofia: 'Quem não consegue suportar a solidão não saberá ser livre' - a reflexão de Schopenhauer sobre autossuficiência e maturidade

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Amar alguém é vê-lo como ele é, e não como gostaríamos que fosse' - a reflexão de Carl Rogers sobre aceitação nos relacionamentos

Frase do dia da Psicologia: 'Amar alguém é vê-lo como ele é, e não como gostaríamos que fosse' - a reflexão de Carl Rogers sobre aceitação nos relacionamentos

Imagem - Frase de Einstein do dia: 'A fraqueza de atitude torna-se fraqueza de caráter' - a reflexão sobre escolhas diárias e identidade

Frase de Einstein do dia: 'A fraqueza de atitude torna-se fraqueza de caráter' - a reflexão sobre escolhas diárias e identidade

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao autoconhecimento, à autonomia emocional e à construção de uma identidade mais sólida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada mais de um século depois. Em um tempo em que tantas pessoas têm medo da solidão, Nietzsche lembra que aprender a conviver com a própria companhia pode ser um dos caminhos para a liberdade.

Algumas frases históricas atribuídas a filósofos e pensadores podem apresentar diferentes traduções ao longo dos anos ou não possuir comprovação documental definitiva. Ainda assim, determinados pensamentos seguem amplamente associados aos seus autores em obras, estudos e interpretações filosóficas.

Mais recentes

Imagem - Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas

Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas
Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir' - a reflexão de Sêneca sobre direção e propósito

Frase do dia do Estoicismo: 'Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir' - a reflexão de Sêneca sobre direção e propósito
Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Aquilo a que você resiste não apenas persiste, mas cresce de tamanho' - a reflexão de Carl Jung sobre emoções reprimidas

Frase do dia da Psicologia: 'Aquilo a que você resiste não apenas persiste, mas cresce de tamanho' - a reflexão de Carl Jung sobre emoções reprimidas