SÉRIES

João Vicente de Castro é escalado para interpretar Thiago Brennand em ‘Tremembé’

Ator, que esteve no remake de ‘Vale Tudo’, dará vida ao empresário na segunda temporada da produção do Prime Video

K Kamila Macedo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 17:52

João Vicente de Castro Crédito: Reprodução

A série de sucesso do Prime Video, “Tremembé”, que foi renovada para uma segunda temporada, já tem um novo nome confirmado no elenco. De acordo com informações da coluna de Carla Bittencourt, no portal LeoDias, João Vicente de Castro foi escalado para interpretar o empresário Thiago Brennand, preso desde 2023 e que, atualmente, cumpre pena na penitenciária que dá nome à obra.

A produção manterá o formato da temporada de estreia, revivendo histórias inspiradas em detentos reais de casos com grande repercussão nacional. Além da trama de Brennand, outro caso que promete ser retratado é o do ex-jogador Robinho, que também cumpre pena no local. As gravações estão previstas para começar ainda em abril, embora não haja uma data de estreia definida.

Atualmente, João Vicente integra o time de apresentadores do “Papo de Segunda”, no GNT, além de dar continuidade aos seus trabalhos no coletivo “Porta dos Fundos”. Seu trabalho mais recente na dramaturgia foi no remake de “Vale Tudo” (2025), no qual interpretou o personagem Renato Filippetti.

Tremembé é a nova série de true crime brasileiro 1 de 23

“Tremembé” chegou ao catálogo do Prime Video em 31 de outubro de 2025 e, na ocasião, se tornou a produção de maior audiência da história da plataforma no Brasil, superando a série “Cangaço Novo”. Com cinco episódios, a obra mostra o cotidiano da unidade prisional localizada no interior de São Paulo, conhecida por abrigar "condenados famosos".