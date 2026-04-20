INVESTIGAÇÃO

Rapper D4vd é acusado de matar adolescente de 14 anos para proteger carreira musical

Promotores dizem que o cantor matou Celeste Rivas Hernandez dois dias antes de lançar álbum de estreia

Wladmir Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2026 às 16:43

Celeste Rivas e D4vd Crédito: Reprodução

O cantor norte-americano D4vd foi acusado de manter relações sexuais com uma menor de idade e de homicídio qualificado pelo assassinado de Celeste Rivas Hernandez, 14 anos, em um plano para impedir que o envolvimento com a jovem atrapalhasse a carreira musical, segundo a promotoria de Los Angeles, nos EUA.

A jovem foi assassinada no dia 23 de abril de 2025, apenas dois dias antes do lançamento do álbum de estreia de D4vd, Withered, que estreou na 13ª posição da Billboard 200.

D4vd e Celeste Rivas 1 de 11

“Celeste, que tinha 14 anos na época, foi até a casa do sr. Burke, em Hollywood Hills”, disse o promotor Nathan Hochman em uma entrevista coletiva. “Ela nunca mais foi vista.”

O corpo em decomposição da adolescente só foi encontrado em setembro no porta-malas da frente de um Tesla apreendido e registrado em nome de D4vd. A polícia foi chamada após pedestres relatarem um forte odor vindo de um carro em um pátio em Hollywood. No veículo, foram encontrados dois sacos pretos contendo partes de um corpo desmembrado e em decomposição incluindo cabeça, tronco e membros. Exames de DNA confirmaram como sendo de Celeste.

Além da acusação de homicídio qualificado, D4vd também responde por manter relação sexual com menor de idade e por vilipêndio de cadáver. A acusação de assassinato pode resultar em pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ainda não foi decidido se a promotoria pedirá a pena de morte.