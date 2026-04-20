APAIXONADA

Em momento raríssimo, Sandy deixa discrição de lado e se declara para o namorado

Cantora comentou aniversário de Pedro Andrade nas redes sociais e surpreendeu fãs ao abrir momento íntimo

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:03

Pedro Andrade e Sandy Crédito: Reprodução

A cantora Sandy fez uma rara demonstração pública de afeto ao namorado, o médico Pedro Andrade, que completou 36 anos neste domingo (19). Conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes, ela deixou um comentário carinhoso em uma publicação do companheiro e chamou atenção dos fãs.

No post, Pedro compartilhou uma reflexão sobre o próprio aniversário e a forma como enxerga a vida. “11:11, 19/04/1990, nascia esse cara aí. Meio indígena, meio bicho, meio ET, meio todas as coisas. Que aventura maluca tem sido ser você. Não é sobre apagar velas, mas acender novas ideias. Reciprocidade é a palavra desse aniversário... Tudo que é dado com intenção abre caminhos invisíveis, eu aprendi. Que a gente possa, nesse mundo doido, abrir o caminho uns dos outros”, escreveu.

Sandy e Pedro Andrade 1 de 10

Ele ainda completou a mensagem com um olhar sobre maturidade e leveza. “A maturidade está vindo, mas pedi que ela viesse descalça, de mansinho, dançando com leveza e sem apagar a minha curiosidade pelo mundo. Envelhecer pra mim significa entender que a vida brinca com a gente o tempo todo, então levar a vida a sério é também brincar com ela. Me sinto um pouco médico de vocês. E de alguma maneira somos médicos de nós. Um beijo”, concluiu.

Entre as respostas, o comentário de Sandy se destacou. “Que o amor siga te criando. Feliz vida, meu amor!”, escreveu a cantora, acompanhando a mensagem com um emoji de coração.

A publicação também recebeu interações de familiares da artista. Junior Lima reagiu com emojis de coração, enquanto Monica Benini comentou: “Você é luz, cunha! Viva você!”.