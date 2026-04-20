Em momento raríssimo, Sandy deixa discrição de lado e se declara para o namorado

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de abril de 2026 às 17:03
A cantora Sandy fez uma rara demonstração pública de afeto ao namorado, o médico Pedro Andrade, que completou 36 anos neste domingo (19). Conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes, ela deixou um comentário carinhoso em uma publicação do companheiro e chamou atenção dos fãs.
No post, Pedro compartilhou uma reflexão sobre o próprio aniversário e a forma como enxerga a vida. “11:11, 19/04/1990, nascia esse cara aí. Meio indígena, meio bicho, meio ET, meio todas as coisas. Que aventura maluca tem sido ser você. Não é sobre apagar velas, mas acender novas ideias. Reciprocidade é a palavra desse aniversário... Tudo que é dado com intenção abre caminhos invisíveis, eu aprendi. Que a gente possa, nesse mundo doido, abrir o caminho uns dos outros”, escreveu.
Sandy e Pedro Andrade
Ele ainda completou a mensagem com um olhar sobre maturidade e leveza. “A maturidade está vindo, mas pedi que ela viesse descalça, de mansinho, dançando com leveza e sem apagar a minha curiosidade pelo mundo. Envelhecer pra mim significa entender que a vida brinca com a gente o tempo todo, então levar a vida a sério é também brincar com ela. Me sinto um pouco médico de vocês. E de alguma maneira somos médicos de nós. Um beijo”, concluiu.
Entre as respostas, o comentário de Sandy se destacou. “Que o amor siga te criando. Feliz vida, meu amor!”, escreveu a cantora, acompanhando a mensagem com um emoji de coração.
A publicação também recebeu interações de familiares da artista. Junior Lima reagiu com emojis de coração, enquanto Monica Benini comentou: “Você é luz, cunha! Viva você!”.
Sandy tornou o relacionamento público em maio de 2025, quando apareceu de mãos dadas com Pedro em um evento em São Paulo. O namoro começou meses após o fim do casamento da cantora com Lucas Lima, anunciado em setembro de 2023.