Energia do Amor faz visita inesperada para 3 signos até o fim desta semana (25 de abril): reencontros e sentimentos vêm à tona

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Fernanda Varela
Publicado em 20 de abril de 2026 às 14:27
Uma movimentação especial no campo emocional pode surpreender alguns signos. A energia do chamado “anjo do amor” indica encontros inesperados, mensagens importantes e sentimentos que voltam à tona.
O momento favorece reconexões, conversas sinceras e situações que podem mexer com o coração. Para três signos, essa visita será mais intensa.
Touro
Taurinos podem viver um reencontro ou receber uma mensagem de alguém do passado. O anjo do amor indica retomada de sentimentos que ainda não foram resolvidos.
O ideal será ouvir o coração, mas sem ignorar o que já foi vivido.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão
Leoninos podem ser surpreendidos por uma declaração ou atitude inesperada de alguém próximo. O momento favorece novas conexões.
O recado é se permitir viver o que surgir.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Peixes
Piscianos podem sentir emoções mais intensas e perceber mudanças no campo afetivo. O anjo do amor indica sensibilidade e abertura para o novo.
O ideal será confiar no que sente.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
O amor nem sempre avisa quando chega. Estar aberto pode transformar completamente o caminho.