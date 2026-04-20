ASTROLOGIA

Energia do Amor faz visita inesperada para 3 signos até o fim desta semana (25 de abril): reencontros e sentimentos vêm à tona

Período traz mensagens, retornos e conexões que podem mexer com o emocional e mudar rumos no amor

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14:27

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Uma movimentação especial no campo emocional pode surpreender alguns signos. A energia do chamado “anjo do amor” indica encontros inesperados, mensagens importantes e sentimentos que voltam à tona.

O momento favorece reconexões, conversas sinceras e situações que podem mexer com o coração. Para três signos, essa visita será mais intensa.

Touro

Taurinos podem viver um reencontro ou receber uma mensagem de alguém do passado. O anjo do amor indica retomada de sentimentos que ainda não foram resolvidos.

O ideal será ouvir o coração, mas sem ignorar o que já foi vivido.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

Leoninos podem ser surpreendidos por uma declaração ou atitude inesperada de alguém próximo. O momento favorece novas conexões.

O recado é se permitir viver o que surgir.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Peixes

Piscianos podem sentir emoções mais intensas e perceber mudanças no campo afetivo. O anjo do amor indica sensibilidade e abertura para o novo.

O ideal será confiar no que sente.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

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