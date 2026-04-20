NA LUTA

Marquito surge sorrindo após acidente grave e recuperação surpreende médicos: 'Cenário era de morte'

Humorista passou por duas cirurgias na coluna e começou tratamento para recuperar fala e deglutição

Fernanda Varela

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:21

Marquito Crédito: Reprodução

O humorista Marquito, de 66 anos, iniciou um novo этапa na recuperação após o grave acidente de moto sofrido no fim de fevereiro. Internado desde o dia 25, em São Paulo, ele começou no último domingo (19) o processo de reabilitação oral, parte importante da recuperação dos movimentos da face e da fala.

Segundo a equipe médica, o tratamento tem como objetivo melhorar funções como deglutição, fonação e os movimentos da mandíbula. “Estamos iniciando a reabilitação oral, para devolvermos melhor deglutição, fonação e movimentos maxilomandibulares. Seguimos firmes na luta, sempre com Deus no coração”, informou o especialista responsável.

Marquito 1 de 5

Conhecido por integrar o Programa do Ratinho, Marquito permanece internado no Hospital Beneficência Portuguesa, na capital paulista, e ainda não há previsão de alta. Ele já passou por duas cirurgias na coluna e segue também em sessões de fisioterapia, com foco na retomada dos movimentos e na possibilidade de voltar a andar.

O acidente aconteceu após o humorista sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta, na Zona Norte de São Paulo. Ele perdeu o controle do veículo e sofreu uma colisão. Como consequência, teve fraturas na costela e na clavícula, além de lesões em duas vértebras da coluna, a C5 e a C6, o que exigiu intervenções cirúrgicas.

A esposa do artista, Milva, tem compartilhado atualizações sobre o estado de saúde dele e destacou a evolução positiva. “Os exames dele foram ótimos. Ele está se recuperando muito bem. Mesmo machucado, ele brinca, ele ri, o jeito dele de ser. Mesmo diante desse quadro, ele não perdeu o humor, a graça, a alegria e, principalmente, a fé”, afirmou.

Ela também detalhou o procedimento recente na região cervical e explicou que a cirurgia deve trazer mais estabilidade para a coluna. “Essa cirurgia vai dar uma estrutura melhor para a coluna dele, porque a medula ficou bem machucada, inchada”, disse.