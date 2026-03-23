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Internado há quase um mês, Marquito passará por nova cirurgia na coluna

Humorista de 65 anos segue na UTI em São Paulo após sofrer um acidente de moto

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:59

Marquito passará por nova cirurgia na coluna Crédito: Reprodução/Instagram

Marquito, de 65 anos, vai passar por uma nova cirurgia na coluna nesta segunda-feira (23), em São Paulo. Internado desde o dia 25 de fevereiro, o humorista segue na UTI depois de sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, na Zona Norte da capital paulista. Ele perdeu o controle do veículo, se envolveu em um acidente e fraturou a coluna.

A nova atualização sobre o estado de saúde do integrante do Programa do Ratinho foi compartilhada por sua esposa, Milva Maia, nas redes sociais. Segundo ela, o artista será submetido a um segundo procedimento na região cervical, desta vez na parte de trás, para dar mais sustentação à coluna.

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"Ele vai hoje para o centro cirúrgico fazer uma segunda cirurgia na cervical. Ele fez uma na parte da frente, vai fazer na parte de trás. Essa cirurgia na cervical vai dar uma estrutura melhor para a coluna dele, porque a medula ficou bem machucada, inchada", explicou.

Milva também contou que a nova intervenção deve permitir a retirada do protetor de pescoço usado por Marquito desde o acidente. Segundo ela, o acessório tem causado bastante incômodo ao humorista. "Ele vai tirar aquele protetor de pescoço que está usando para segurar a coluna, do qual ele reclama muito", disse.

Apesar do quadro delicado, a esposa afirmou que Marquito tem apresentado boa evolução. "Os exames deles foram ótimos. Ele está se recuperando muito bem. Mesmo machucado, ele brinca, ele ri, o jeito dele de ser, né? Mesmo diante desse quadro, ele não perdeu o humor, a graça, a alegria e, principalmente, a fé", afirmou.

Na última semana, Milva já havia revelado que Ratinho visitou o amigo no hospital. Na ocasião, também comentou sobre o quadro de saúde do humorista. "Marquito segue internado na UTI, mas está se recuperanndo muito bem. Já está falando, fazendo fisioterapia. Ele se movimenta, mexe todos os membros do corpo. O tempo todo ele esteve consciente. Ele só ficou inconsciente no primeiro dia, quando foi induzido ao coma, porque foram várias fraturas: costela, clavícula...".