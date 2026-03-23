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Após gastar R$ 500 mil em mais de 50 cirurgias, Ju Isen revela diagnóstico de transtorno mental

Influenciadora contou que está em tratamento há mais de um ano após descobrir a dismorfia corporal

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:36

Ju Isen Crédito: Reprodução/Instagram

Ju Isen revelou que está há mais de um ano em tratamento após receber o diagnóstico de dismorfia de imagem, condição que envolve uma percepção distorcida do próprio corpo. A influenciadora já se submeteu a mais de 50 cirurgias, com gastos de cerca de R$ 500 mil.

Segundo Ju, o problema começou a ficar mais evidente após anos de alterações constantes na própria aparência. A influenciadora afirmou que, mesmo com os altos investimentos, ainda não lidava bem com a forma como se via no espelho.

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"Eu fazia um procedimento acreditando que aquilo ia resolver, mas pouco tempo depois já encontrava outro detalhe que me incomodava. Era como se nunca fosse suficiente, mesmo com tantas mudanças", contou Ju, que, no Carnaval de 2017, virou assunto nacional após ter imagens íntimas exibidas durante uma transmissão ao vivo da RedeTV!. Na ocasião, ela estava com o corpo pintado de verde e, ao se abaixar de costas para a câmera, acabou tendo o ânus exposto.

"Mesmo depois de tantos procedimentos, eu ainda não me enxergava como as pessoas me viam. Sempre parecia que tinha algo errado, algo que precisava ser corrigido", completou a influenciadora.

A dismorfia corporal (ou transtorno dismórfico corporal) é um problema de saúde mental em que a pessoa fica excessivamente preocupada com a própria aparência, muitas vezes baseada em detalhes que outras pessoas não percebem. Essas preocupações não são apenas vaidade e podem levar a mudanças frequentes no corpo e a uma insatisfação contínua, afetando a vida social, profissional e emocional.

Ju falou que a repetição desse comportamento que a levou buscar ajuda profissional. "Chegou um momento em que eu percebi que não era mais só estética. Era a forma como eu me enxergava, que nunca estava boa o suficiente", explicou.