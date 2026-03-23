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Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona

Cantor, dupla de Bruno, foi submetido a uma cauterização de veia dilatada na região anal

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 07:28

Marrone, dupla sertaneja de Bruno Crédito: @iamluiz

Marrone está em recuperação após passar por uma cirurgia íntima recente. O cantor, que faz dupla com Bruno, chegou a compartilhar nas redes sociais que havia passado por um procedimento, mas sem dar detalhes. Com bom humor, ele falou sobre o pós-operatório e despertou a curiosidade dos fãs.

"Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata", comentou, em um tom descontraído. O mistério gerou curiosidade entre os fãs. Depois da repercussão, foram confirmados os detalhes do procedimento.

Marrone, dupla sertaneja de Bruno 1 de 13

De acordo com o portal LeoDias, Marrone passou por uma cauterização de uma veia dilatada na região anal. Apesar das especulações, o quadro não tem relação com hemorroida. A cirurgia ocorreu em São Paulo, na última sexta-feira (20), logo após o artista cumprir uma turnê de shows pela Europa.