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Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona

Cantor, dupla de Bruno, foi submetido a uma cauterização de veia dilatada na região anal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 07:28

Marrone, dupla sertaneja de Bruno
Marrone, dupla sertaneja de Bruno Crédito: @iamluiz

Marrone está em recuperação após passar por uma cirurgia íntima recente. O cantor, que faz dupla com Bruno, chegou a compartilhar nas redes sociais que havia passado por um procedimento, mas sem dar detalhes. Com bom humor, ele falou sobre o pós-operatório e despertou a curiosidade dos fãs.

"Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata", comentou, em um tom descontraído. O mistério gerou curiosidade entre os fãs. Depois da repercussão, foram confirmados os detalhes do procedimento.

Marrone, dupla sertaneja de Bruno

Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/Instagram
Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/Instagram
Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/Instagram
Marrone, dupla sertaneja de Bruno por @iamluiz
Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/TV Globo
Cantor Bruno, da dupla com Marrone por Reprodução/Redes Sociais
Bruno e Marrone por Reprodução/Redes sociais
Marrone por Reprodução
Marrone caiu do palco durante apresentação em Goiânia por Reprodução
Marrone caiu de palco por Reprodução
Marrone por Reprodução/Redes Sociais
Marrone por Divulgação
Cantor Marrone por Reprodução/Instagram
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Marrone, dupla sertaneja de Bruno por Reprodução/Instagram

De acordo com o portal LeoDias, Marrone passou por uma cauterização de uma veia dilatada na região anal. Apesar das especulações, o quadro não tem relação com hemorroida. A cirurgia ocorreu em São Paulo, na última sexta-feira (20), logo após o artista cumprir uma turnê de shows pela Europa.

O cantor já está em casa, em Goiânia, se recuperando. Ele segue em repouso e ainda sente incômodos, mas apresenta melhora. Neste momento, ele está focado nos cuidados para, em breve, retomar os compromissos profissionais ao lado de Bruno.

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Cirurgia Bruno E Marrone Marrone

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