Herdeira de quatro fazendas de criação de bois maiores que Maracanãs reunidos, quem é Roseli Tavares, poderosa do agro

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Felipe Sena
Publicado em 23 de março de 2026 às 06:00
Uma das últimas apostas de reality show do Globoplay/GNT é “Poderosas do Cerrado”, uma espécie de “Mulheres Ricas” de Goiânia, o lugar no Brasil que faz a roda do agro girar, gerando empregos, renda e criando fortunas em terras ‘a perder de vista’. No reality de 11 episódios, é possível acompanhar a rotina de seis mulheres que trabalham em diferentes segmentos em Goiânia.
Entre elas está Roseli Tavares, a’ agrogirl raíz’. Com mais idade e experiência que as outras participantes do reality show, Roseli Tavares é pecuarista, herdeira e administradora de propriedades rurais no estado de Goiás.
Roseli Tavares
De onde vem tanto dinheiro? Roseli é filha de Arlindo Tavares, considerado um dos maiores pecuaristas do país. A empresária herdou o legado de seu pai e hoje gere cinco fazendas de criação de gado, quatro delas herdadas
No primeiro episódio do reality, Roseli, de 64 anos, dona das cinco fazendas, maiores do que muitos Maracanãs reunidos, faz uma analogia à imensidão de suas terras. “Onde a vista alcançar é meu”, diz a pecuarista ao mostrar a Fazenda Santo Antônio do Paraíso.
Embora seu patrimônio exato em valores monetários não tenha sido divulgado publicamente, Roseli é reconhecida pela rotina de luxo, incluindo viagens e consumo de marcas de alto padrão como Miu Miu, Emilio Pucci, Chanel e outras.
A fazenda de criação de gado funciona como uma empresa rural focada na produção de carne (pecuária de corte) ou leite, gerenciado diferentes ciclos da vida dos animais. A operação envolve manejo de pastagens, nutrição, reprodução e cuidados sanitários para garantir o ganho de peso eficiente.
Para Roseli, o agro desperta inveja, de acordo com ela os goianos “são jeca, mas são joia”. Apesar de manter seu jeito simples a la ‘Nerson da Capetinga’, a pecuarista gosta e vive no luxo. No reality é exibida sua rotina de luxo de compras quando viaja a São Paulo. Segundo Roseli, é importante ter momentos de respiro e “dias de princesa”. “Existe vida mais barata que essa, mas não presta não”, dispara durante a gravação.