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Bruna Lombardi leva susto e faz relato inusitado: 'Acordei com alguém na minha cama'

Atriz contou que viveu uma situação inesperada na casa de praia ao perceber que a companhia ao seu lado não era o marido, Carlos Alberto Riccelli

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:47

Bruna Lombardi Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Lombardi compartilhou nas redes sociais um episódio inusitado que viveu em sua casa de praia, em Maragogi, Alagoas. A atriz contou que acordou de madrugada sentindo uma presença ao seu lado na cama e levou um susto ao perceber que não se tratava do marido, Carlos Alberto Riccelli, com quem é casada há mais de 47 anos.

"Acordei com alguém na minha cama e não era o Ri!", relatou. Segundo Bruna, tudo aconteceu por volta das 5h da manhã. Como está acostumada a dormir com algumas gatas por perto, ela pensou, em um primeiro momento, que fosse um dos animais de estimação se acomodando ao seu lado, como já acontece com frequência.

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"Estava na minha casa, na praia, de noite dormindo. Durmo com algumas gatinhas, sempre tem umas gatinhas que sobem na cama. Tem uma, a Lichia, que passa por cima de mim como seu eu fosse uma almofada e deita do meu lado. Dorme de conchinha comigo. Está escuro, eu sinto subir e achei que fosse ela. Eram quase 5 da manhã. O Ri já tinha levantado, ele acorda muito cedo", disse.

Bruna explicou que, ao tentar tocar no que estava ao seu lado, porém, percebeu que havia algo estranho e reagiu assustada. "Abri o olho e estava escuro o quarto. Dei uma viradinha, fui sentir aquele calorzinho do meu lado...Fui botar a mão e foi a coisa mais esquisita. Levei um susto, deu um grito. Pulei em pé na cama. Corri, acendi a luz e fui olhar, Era um porco-espinho".