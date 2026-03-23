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Bruna Lombardi leva susto e faz relato inusitado: 'Acordei com alguém na minha cama'

Atriz contou que viveu uma situação inesperada na casa de praia ao perceber que a companhia ao seu lado não era o marido, Carlos Alberto Riccelli

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:47

Bruna Lombardi
Bruna Lombardi Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna Lombardi compartilhou nas redes sociais um episódio inusitado que viveu em sua casa de praia, em Maragogi, Alagoas. A atriz contou que acordou de madrugada sentindo uma presença ao seu lado na cama e levou um susto ao perceber que não se tratava do marido, Carlos Alberto Riccelli, com quem é casada há mais de 47 anos.

"Acordei com alguém na minha cama e não era o Ri!", relatou. Segundo Bruna, tudo aconteceu por volta das 5h da manhã. Como está acostumada a dormir com algumas gatas por perto, ela pensou, em um primeiro momento, que fosse um dos animais de estimação se acomodando ao seu lado, como já acontece com frequência.

Bruna Lombardi

Bruna Lombardi por Reprodução/Instagram
Bruna Lombardi por Reprodução/Instagram
Bruna Lombardi por Reprodução/Instagram
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Bruna Lombardi por Reprodução/Instagram

"Estava na minha casa, na praia, de noite dormindo. Durmo com algumas gatinhas, sempre tem umas gatinhas que sobem na cama. Tem uma, a Lichia, que passa por cima de mim como seu eu fosse uma almofada e deita do meu lado. Dorme de conchinha comigo. Está escuro, eu sinto subir e achei que fosse ela. Eram quase 5 da manhã. O Ri já tinha levantado, ele acorda muito cedo", disse.

Bruna explicou que, ao tentar tocar no que estava ao seu lado, porém, percebeu que havia algo estranho e reagiu assustada. "Abri o olho e estava escuro o quarto. Dei uma viradinha, fui sentir aquele calorzinho do meu lado...Fui botar a mão e foi a coisa mais esquisita. Levei um susto, deu um grito. Pulei em pé na cama. Corri, acendi a luz e fui olhar, Era um porco-espinho".

Ainda em choque com a situação, Bruna disse que saiu correndo para chamar Riccelli. Quando voltou ao quarto, no entanto, o animal já havia desaparecido. "Eu estava tão assustada que fui chamar o Ri. Quando eu voltei, ele já tinha desaparecido. Se escondeu, foi para mato, sabe Deus. alguém já dormiu com um porco-espinho, eu já", brincou.

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