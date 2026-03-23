TELEVISÃO

Bella Campos revela insegurança com transformação para Vale Tudo: 'Fiz com medo'

Atriz contou que tinha receio de largar o cabelão e transformar o visual para viver Maria de Fátima

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:26

Bella Campos caracterizada como Maria de Fátima Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Bella Campos confessou que sentiu insegurança ao adotar o corte chanel cacheado de Maria de Fátima, sua personagem no remake de "Vale Tudo", da Globo. A atriz contou que não imaginava a repercussão que a mudança drástica de visual teria e admitiu que ficou receosa antes de abrir mão do cabelão para viver a vilã.

Segundo Bella, o medo estava ligado aos comentários que ouviu ao longo da vida sobre o próprio cabelo. "Eu mesma me sentia um pouco insegura de usar o cabelo curtinho e cacheado, porque ouvia que não tinha textura suficiente para isso. Confesso que fiz com medo, mas, quando vi que estava inspirando outras meninas, tanto na transição quanto crianças reproduzindo o corte, fiquei encantada", afirmou, em entrevista à Quem.

Maria de Fátima em "Vale Tudo" 1 de 13

A atriz disse que a resposta do público transformou a forma como passou a enxergar essa escolha. Bella destacou que ficou especialmente tocada ao perceber o impacto da personagem entre meninas negras, que passaram a se sentir representadas ao vê-la na televisão.

"Quando eu era criança, queria ter certos cabelos e não deixavam, então ver isso hoje é uma felicidade, uma realização. Tive momentos difíceis nessa trajetória, e cada vez que uma menina preta dizia que se sentia poderosa ao ver a Maria de Fátima na tela, isso me dava força para continuar", falou.

Antes e depois de Bella Campos 1 de 12

"No fim, é uma troca: eu dou força para quem me assiste e também recebo força para seguir ocupando esse lugar", completou.