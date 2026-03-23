Bella Campos revela insegurança com transformação para Vale Tudo: 'Fiz com medo'

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de março de 2026 às 06:26
Bella Campos confessou que sentiu insegurança ao adotar o corte chanel cacheado de Maria de Fátima, sua personagem no remake de "Vale Tudo", da Globo. A atriz contou que não imaginava a repercussão que a mudança drástica de visual teria e admitiu que ficou receosa antes de abrir mão do cabelão para viver a vilã.
Segundo Bella, o medo estava ligado aos comentários que ouviu ao longo da vida sobre o próprio cabelo. "Eu mesma me sentia um pouco insegura de usar o cabelo curtinho e cacheado, porque ouvia que não tinha textura suficiente para isso. Confesso que fiz com medo, mas, quando vi que estava inspirando outras meninas, tanto na transição quanto crianças reproduzindo o corte, fiquei encantada", afirmou, em entrevista à Quem.
Maria de Fátima em "Vale Tudo"
A atriz disse que a resposta do público transformou a forma como passou a enxergar essa escolha. Bella destacou que ficou especialmente tocada ao perceber o impacto da personagem entre meninas negras, que passaram a se sentir representadas ao vê-la na televisão.
"Quando eu era criança, queria ter certos cabelos e não deixavam, então ver isso hoje é uma felicidade, uma realização. Tive momentos difíceis nessa trajetória, e cada vez que uma menina preta dizia que se sentia poderosa ao ver a Maria de Fátima na tela, isso me dava força para continuar", falou.
Antes e depois de Bella Campos
"No fim, é uma troca: eu dou força para quem me assiste e também recebo força para seguir ocupando esse lugar", completou.
Após o destaque em "Vale Tudo", a atriz se prepara para estrear nos cinemas com "5 Tipos de Medo", filme curitibano em que divide cena com Xamã. Ela também fez mistério sobre um novo projeto no audiovisual. "Vocês vão ficar bem entusiasmados, assim como eu. É um formato novo. Já fiz um longa-metragem, mas com essa empresa específica ainda não trabalhei, então é uma novidade", adiantou.