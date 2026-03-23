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Bella Campos revela insegurança com transformação para Vale Tudo: 'Fiz com medo'

Atriz contou que tinha receio de largar o cabelão e transformar o visual para viver Maria de Fátima

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de março de 2026 às 06:26

Bella Campos caracterizada como Maria de Fátima
Bella Campos caracterizada como Maria de Fátima Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Bella Campos confessou que sentiu insegurança ao adotar o corte chanel cacheado de Maria de Fátima, sua personagem no remake de "Vale Tudo", da Globo. A atriz contou que não imaginava a repercussão que a mudança drástica de visual teria e admitiu que ficou receosa antes de abrir mão do cabelão para viver a vilã.

Segundo Bella, o medo estava ligado aos comentários que ouviu ao longo da vida sobre o próprio cabelo. "Eu mesma me sentia um pouco insegura de usar o cabelo curtinho e cacheado, porque ouvia que não tinha textura suficiente para isso. Confesso que fiz com medo, mas, quando vi que estava inspirando outras meninas, tanto na transição quanto crianças reproduzindo o corte, fiquei encantada", afirmou, em entrevista à Quem.

Maria de Fátima em "Vale Tudo"

Odete Roitman e Maria de Fátima por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima por Reprodução
Maria de Fátima por Reprodução / TV Globo
Maria de Fátima por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima por Reprodução
Maria de Fátima por Reprodução | TV Globo
Maria de Fátima e Raquel por Reprodução
Maria de Fátima por Reprodução
Maria de Fátima por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima por Reprodução
Maria de Fátima por Reprodução/TV Globo
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Odete Roitman e Maria de Fátima por Reprodução/TV Globo

A atriz disse que a resposta do público transformou a forma como passou a enxergar essa escolha. Bella destacou que ficou especialmente tocada ao perceber o impacto da personagem entre meninas negras, que passaram a se sentir representadas ao vê-la na televisão.

"Quando eu era criança, queria ter certos cabelos e não deixavam, então ver isso hoje é uma felicidade, uma realização. Tive momentos difíceis nessa trajetória, e cada vez que uma menina preta dizia que se sentia poderosa ao ver a Maria de Fátima na tela, isso me dava força para continuar", falou.

Antes e depois de Bella Campos

Bella Campos durante transformação por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos é Maria de Fátima em 'Vale Tudo' por Reprodução
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos durante transformação por Reprodução/Instagram
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos por Reprodução/Instagram
Bella Campos no último episódio de 'Vale Tudo' por Reprodução/Instagram
Bella Campos e Cauã Reymond por Reprodução
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Bella Campos durante transformação por Reprodução/Instagram

"No fim, é uma troca: eu dou força para quem me assiste e também recebo força para seguir ocupando esse lugar", completou.

Após o destaque em "Vale Tudo", a atriz se prepara para estrear nos cinemas com "5 Tipos de Medo", filme curitibano em que divide cena com Xamã. Ela também fez mistério sobre um novo projeto no audiovisual. "Vocês vão ficar bem entusiasmados, assim como eu. É um formato novo. Já fiz um longa-metragem, mas com essa empresa específica ainda não trabalhei, então é uma novidade", adiantou.

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Vale Tudo Maria de Fátima Visual Bella Campos

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