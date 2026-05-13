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Após casamento de 22 anos, jornalista da Globo revela por que decidiu assumir namoro com mulher

Leilane Neubarth garante que felicidade superou qualquer medo de julgamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:28

Leilane Neubarth
Leilane Neubarth Crédito: Reprodução

Aos 65 anos, Leilane Neubarth é a prova de que nunca é tarde para descobrir novas formas de felicidade. Em uma conversa emocionante no podcast Tantos Tempos, a apresentadora da GloboNews abriu o coração sobre sua vida pessoal e explicou por que decidiu tornar público seu namoro com a iluminadora Mari Pitta. Para ela, a discrição nunca foi uma opção de sobrevivência, mas sim uma questão de caráter e autenticidade.

Conhecida pela seriedade no jornalismo, Leilane mostrou um lado doce e resolvido ao falar sobre o passado. Casada por mais de duas décadas com o publicitário Olivio Petit, ela fez questão de desmistificar a ideia de que sua vida anterior era infeliz. "Eu era muito feliz, verdadeiramente amava minha vida e o meu marido. Só que eu não conhecia essa outra coisinha maravilhosa", revelou, referindo-se à atração por mulheres.

Jornalista Leilane Neubarth revela descoberta da bissexualidade

Leilane Neubarth e a namorada, Mari Pitta por Reprodução
Leilane Neubarth e sua ex namorada, Gaia Maria por Reprodução/Redes Sociais
Leilane Neubarth por Reprodução
Leilane Neubarth por Reprodução
Leilane Neubarth por Reprodução
Leilane Neubarth por Reprodução
Leilane Neubarth por João Cotta
Leilane Neubarth por Reprodução
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Leilane Neubarth e a namorada, Mari Pitta por Reprodução

Leilane refuta o rótulo de 'corajosa' e prefere focar na praticidade da vida adulta. "Eu não sou corajosa. Quando eu descobri que tinha interesse e vi que gostava, não tinha por que me esconder. Eu pago minhas contas", disparou a jornalista.

Apesar da segurança em relação ao público, Leilane confessou que sua única vulnerabilidade no processo de 'sair do armário' foi a reação dos filhos. Após enfrentar o fim de um casamento de 22 anos, a preocupação era como eles receberiam a notícia. 

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A revelação foi feita com afeto: "Mamãe vai contar porque está feliz. Estou apaixonada por uma moça", relembrou. Segundo a apresentadora, o filho mais velho aceitou a notícia de imediato, enquanto o mais novo precisou de um tempo um pouco maior para processar a mudança, mas ambos celebraram a alegria de ver a mãe radiante novamente.

Leilane, que também já se relacionou com a gestora Gaia Maria, reforça que Deus foi generoso ao permitir que ela vivesse duas fases tão distintas e plenas. 

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