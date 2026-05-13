É O AMOR!

Após casamento de 22 anos, jornalista da Globo revela por que decidiu assumir namoro com mulher

Leilane Neubarth garante que felicidade superou qualquer medo de julgamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16:28

Leilane Neubarth Crédito: Reprodução

Aos 65 anos, Leilane Neubarth é a prova de que nunca é tarde para descobrir novas formas de felicidade. Em uma conversa emocionante no podcast Tantos Tempos, a apresentadora da GloboNews abriu o coração sobre sua vida pessoal e explicou por que decidiu tornar público seu namoro com a iluminadora Mari Pitta. Para ela, a discrição nunca foi uma opção de sobrevivência, mas sim uma questão de caráter e autenticidade.

Conhecida pela seriedade no jornalismo, Leilane mostrou um lado doce e resolvido ao falar sobre o passado. Casada por mais de duas décadas com o publicitário Olivio Petit, ela fez questão de desmistificar a ideia de que sua vida anterior era infeliz. "Eu era muito feliz, verdadeiramente amava minha vida e o meu marido. Só que eu não conhecia essa outra coisinha maravilhosa", revelou, referindo-se à atração por mulheres.

Jornalista Leilane Neubarth revela descoberta da bissexualidade 1 de 8

Leilane refuta o rótulo de 'corajosa' e prefere focar na praticidade da vida adulta. "Eu não sou corajosa. Quando eu descobri que tinha interesse e vi que gostava, não tinha por que me esconder. Eu pago minhas contas", disparou a jornalista.

Apesar da segurança em relação ao público, Leilane confessou que sua única vulnerabilidade no processo de 'sair do armário' foi a reação dos filhos. Após enfrentar o fim de um casamento de 22 anos, a preocupação era como eles receberiam a notícia.

A revelação foi feita com afeto: "Mamãe vai contar porque está feliz. Estou apaixonada por uma moça", relembrou. Segundo a apresentadora, o filho mais velho aceitou a notícia de imediato, enquanto o mais novo precisou de um tempo um pouco maior para processar a mudança, mas ambos celebraram a alegria de ver a mãe radiante novamente.