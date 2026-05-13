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Ed Gama mostra transformação após perder mais de 30kg e impressiona

Humorista alia acompanhamento profissional para alimentação saudável, exercícios físicos e corrida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:18

Humorista pasosu por transformação corporal
Humorista pasosu por transformação corporal Crédito: Reprodução | Instagram

Ed Gama surpreendeu os seguidores ao mostrar sua evolução no processo de emagrecimento durante uma consulta com a nutricionista nesta quarta-feira (13). O artista que estava com 115 kg hoje está pesando 78,6 kg.

Além de perda de peso significativa, o humorista também reduziu o percentual de massa magra. Por isso, segundo a nutricionista Mila Moraes, o objetivo é ganhar massa magra.

Ed Gama

Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
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Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
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Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram

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O ator e a nutricionista comemoram os resultados, conquistados com mudança na alimentação e a prática de exercícios físicos. “Voltei para ver como está meu corpinho. Olha como eu estava a primeira vez em que eu vim aqui, em 6 de agosto de 2025. Olha o tamanho do bucho. É outra pessoa, parece que eu estava dentro de um corpo de látex, disse Gama”.

“Nesse processo, além de tudo é o ganho de saúde que a gente vem tendo reduzindo chance de doenças associadas ao coração, diabetes tipo 2, diástase hepática que normalmente está associada a obesidade. Então o Edi está realmente de parabéns, virando uma curva de atleta”, ressaltou a nutricionista. “O homem disparou”, brincou Gama, que também tem investido na corrida como estilo de vida.

Tags:

Emagrecimento Antes E Depois ed Gama

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