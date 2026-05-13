ANTES E DEPOIS

Ed Gama mostra transformação após perder mais de 30kg e impressiona

Humorista alia acompanhamento profissional para alimentação saudável, exercícios físicos e corrida

Felipe Sena

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:18

Humorista pasosu por transformação corporal Crédito: Reprodução | Instagram

Ed Gama surpreendeu os seguidores ao mostrar sua evolução no processo de emagrecimento durante uma consulta com a nutricionista nesta quarta-feira (13). O artista que estava com 115 kg hoje está pesando 78,6 kg.

Além de perda de peso significativa, o humorista também reduziu o percentual de massa magra. Por isso, segundo a nutricionista Mila Moraes, o objetivo é ganhar massa magra.

Ed Gama 1 de 7

O ator e a nutricionista comemoram os resultados, conquistados com mudança na alimentação e a prática de exercícios físicos. “Voltei para ver como está meu corpinho. Olha como eu estava a primeira vez em que eu vim aqui, em 6 de agosto de 2025. Olha o tamanho do bucho. É outra pessoa, parece que eu estava dentro de um corpo de látex, disse Gama”.