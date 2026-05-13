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Filha de Roberto Justus choca com pedido inusitado em bolo de aniversário

Vicky Justus terá bolo de 11 andares e quase 2 metros de altura no aniversário

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 18:00

Bolo terá 1,70m
Bolo terá 1,70m Crédito: Reprodução

A pequena Vicky Justus já começou a planejar os detalhes da festa de aniversário de 6 anos e surpreendeu com um pedido inusitado: um bolo “do tamanho da mãe”, Ana Paula Siebert.

A ideia acabou inspirando o projeto final da comemoração. Segundo a confeiteira Mariana Junqueira, responsável pelo bolo, a estrutura terá 11 andares e cerca de 1,70 metro de altura. “Recebi um áudio falando que queria um bolo do tamanho da Ana”, contou a profissional.

Festa de aniversário de Vicky Justus

Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
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Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram

Inicialmente, o projeto teria até 20 andares, mas acabou sendo ajustado durante o planejamento da festa.

Durante a escolha dos detalhes, Ana Paula perguntou à filha como ela apagaria as velas em um bolo tão alto. Em tom divertido, Vicky respondeu: “De avião.”

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O croqui do bolo inclui flores como hortênsias, peônias e orquídeas, além de detalhes personalizados, incluindo uma botinha decorativa. A estrutura terá seis velas, representando a nova idade da menina.

O tema oficial da festa ainda não foi divulgado pela família.

Além da decoração, Vicky também participou da escolha dos sabores do cardápio. O bolo será no sabor “dois amores”.

Entre os doces definidos estão brigadeiro tradicional, brigadeiro de pistache, surpresa de uva, crocantino e doces de coco, incluídos a pedido da babá da menina.

Vicky é filha do empresário Roberto Justus com Ana Paula Siebert e costuma aparecer frequentemente nas redes sociais da família.

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