Como é a casa de praia de Heloísa Périssé em Praia do Forte, com cara de resort de luxo e cinco suítes

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de maio de 2026 às 14:30
A atriz Heloísa Périssé encontrou na Praia do Forte, no litoral da Bahia, o cenário ideal para criar a casa de veraneio que sempre imaginou. Nascida no Rio de Janeiro, mas criada boa parte da infância em Salvador, ela decidiu construir um espaço voltado ao descanso, à convivência familiar e à conexão com a natureza.
O pedido feito à arquiteta Lais Galvão fugia completamente do convencional: Heloísa queria que a casa parecesse “um grande playground”. O imóvel foi construído do zero em um terreno de 700 m² e ganhou uma estrutura de 365 m² dividida em dois módulos independentes, solução escolhida para ampliar a ventilação cruzada e permitir maior entrada de luz natural em todos os ambientes.
Casa de veraneio de Heloísa Périssé
Para garantir frescor constante, foram utilizadas grandes esquadrias de madeira com paletões móveis, que ajudam no controle da circulação do ar e da incidência solar.
“Eu não queria uma casa convencional, queria um espaço onde, do lado de fora, parecesse um grande playground e, ao entrar, já sentisse aquele clima de férias”, explicou a atriz.
A integração com a área externa se tornou um dos principais conceitos do projeto. Grandes panos de vidro conectam sala de estar, sala de jantar, cozinha e lavabo ao jardim e à piscina. Do lado de fora, um deque coberto abriga a área gourmet, formando uma sequência contínua entre os ambientes e incentivando a convivência.
“Essa casa foi feita para se relacionar, conversar e se divertir. Queria que todos entrassem e pensassem: ‘vamos rir e ser felizes’”, afirmou Heloísa.
A madeira aparece como principal elemento visual do imóvel. O teto recebeu forro de tauari, o piso externo foi feito em cumaru e vigas e pilares ganharam estrutura em eucalipto no tom natural. A ideia era criar uma estética despojada, elegante e totalmente integrada ao verde ao redor.
Segundo a arquiteta, a proposta do projeto foi transformar a natureza na protagonista da casa, aproveitando luz natural, ventilação cruzada e materiais orgânicos para ampliar a sensação de bem-estar.
A paleta neutra reforça a atmosfera tranquila do imóvel. O microcimento cinza-claro usado no piso interno também aparece nos armários de alvenaria da cozinha e nas bancadas ultracompactas. Sofás, poltronas e pufes em sarja branca ajudam a manter o visual clean, enquanto móveis em tons de bege, palhinha e fibras naturais completam a decoração. O toque de cor fica por conta dos ladrilhos hidráulicos verdes da cozinha e da vegetação tropical ao redor.
“Sou uma pessoa séria, mais do que costumo mostrar, e isso se reflete nas minhas casas. As tonalidades calmas traduzem escolhas tranquilas, sem excessos”, contou a atriz.
O imóvel possui cinco suítes. Uma delas foi construída no térreo com recursos de acessibilidade, enquanto as demais ficam no segundo pavimento. Todos os quartos seguem o mesmo conceito minimalista natural, com tons claros e armários abertos em madeira, sem portas nem gavetas, reforçando a sensação de amplitude.
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Outro detalhe chama atenção: nenhum dos dormitórios possui televisão. A ideia foi estimular a contemplação da paisagem, além de incentivar momentos de convivência entre familiares e amigos.
Nos momentos livres, Heloísa conta que a família costuma se reunir para jogos de cartas e tabuleiro. Até as mesas da casa foram pensadas para favorecer encontros.
“As mesas são redondas para não ter ninguém na cabeceira que pareça mais importante do que o outro”, explicou.
A atriz também revelou que pensou na casa como um possível lar definitivo no futuro.
“Pensei nesse projeto também para o futuro, talvez para morar quando eu ficar mais velha, mas sempre preservando esse espírito despojado e à vontade”, afirmou.