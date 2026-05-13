Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a casa de praia de Heloísa Périssé em Praia do Forte, com cara de resort de luxo e cinco suítes

Atriz construiu imóvel de 365 m² na Praia do Forte com integração total à natureza, decoração minimalista e ambientes pensados para convivência

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14:30

Casa de veraneio de Heloísa Périssé
Casa de veraneio de Heloísa Périssé Crédito: Gabriela Daltro/Divulgação

A atriz Heloísa Périssé encontrou na Praia do Forte, no litoral da Bahia, o cenário ideal para criar a casa de veraneio que sempre imaginou. Nascida no Rio de Janeiro, mas criada boa parte da infância em Salvador, ela decidiu construir um espaço voltado ao descanso, à convivência familiar e à conexão com a natureza.

O pedido feito à arquiteta Lais Galvão fugia completamente do convencional: Heloísa queria que a casa parecesse “um grande playground”. O imóvel foi construído do zero em um terreno de 700 m² e ganhou uma estrutura de 365 m² dividida em dois módulos independentes, solução escolhida para ampliar a ventilação cruzada e permitir maior entrada de luz natural em todos os ambientes.

Casa de veraneio de Heloísa Périssé

Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação
1 de 18
Casa de veraneio de Heloísa Périssé por Gabriela Daltro/Divulgação

Para garantir frescor constante, foram utilizadas grandes esquadrias de madeira com paletões móveis, que ajudam no controle da circulação do ar e da incidência solar.

“Eu não queria uma casa convencional, queria um espaço onde, do lado de fora, parecesse um grande playground e, ao entrar, já sentisse aquele clima de férias”, explicou a atriz.

A integração com a área externa se tornou um dos principais conceitos do projeto. Grandes panos de vidro conectam sala de estar, sala de jantar, cozinha e lavabo ao jardim e à piscina. Do lado de fora, um deque coberto abriga a área gourmet, formando uma sequência contínua entre os ambientes e incentivando a convivência.

Leia mais

Imagem - Carta psicografada atribuída a MC Kevin traz recado emocionante para Deolane e revela quem foi o culpado por sua morte

Carta psicografada atribuída a MC Kevin traz recado emocionante para Deolane e revela quem foi o culpado por sua morte

Imagem - Diogo Nogueira corre risco de perder a voz? Entenda a infecção bacteriana grave do cantor

Diogo Nogueira corre risco de perder a voz? Entenda a infecção bacteriana grave do cantor

Imagem - Mãe de MC Kevin quer reabrir investigação sobre morte do cantor após novas teorias na web

Mãe de MC Kevin quer reabrir investigação sobre morte do cantor após novas teorias na web

“Essa casa foi feita para se relacionar, conversar e se divertir. Queria que todos entrassem e pensassem: ‘vamos rir e ser felizes’”, afirmou Heloísa.

A madeira aparece como principal elemento visual do imóvel. O teto recebeu forro de tauari, o piso externo foi feito em cumaru e vigas e pilares ganharam estrutura em eucalipto no tom natural. A ideia era criar uma estética despojada, elegante e totalmente integrada ao verde ao redor.

Segundo a arquiteta, a proposta do projeto foi transformar a natureza na protagonista da casa, aproveitando luz natural, ventilação cruzada e materiais orgânicos para ampliar a sensação de bem-estar.

Leia mais

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do ‘MasterChef’? Veja menu e valores

Quanto custa comer nos restaurantes dos jurados do ‘MasterChef’? Veja menu e valores

Imagem - Quem é a esposa de Érick Jacquin? Chef do ‘MasterChef Brasil’ vive relação discreta há mais de 20 anos

Quem é a esposa de Érick Jacquin? Chef do ‘MasterChef Brasil’ vive relação discreta há mais de 20 anos

Imagem - Como é o sítio milionário de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank onde quartos têm nomes de pássaros

Como é o sítio milionário de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank onde quartos têm nomes de pássaros

A paleta neutra reforça a atmosfera tranquila do imóvel. O microcimento cinza-claro usado no piso interno também aparece nos armários de alvenaria da cozinha e nas bancadas ultracompactas. Sofás, poltronas e pufes em sarja branca ajudam a manter o visual clean, enquanto móveis em tons de bege, palhinha e fibras naturais completam a decoração. O toque de cor fica por conta dos ladrilhos hidráulicos verdes da cozinha e da vegetação tropical ao redor.

“Sou uma pessoa séria, mais do que costumo mostrar, e isso se reflete nas minhas casas. As tonalidades calmas traduzem escolhas tranquilas, sem excessos”, contou a atriz.

O imóvel possui cinco suítes. Uma delas foi construída no térreo com recursos de acessibilidade, enquanto as demais ficam no segundo pavimento. Todos os quartos seguem o mesmo conceito minimalista natural, com tons claros e armários abertos em madeira, sem portas nem gavetas, reforçando a sensação de amplitude.

Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa

Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos famosos por Reprodução/Redes Sociais
Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos famosos por Reprodução/Redes Sociais
Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos famosos por Reprodução/Redes Sociais
Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos famosos por Reprodução/Redes Sociais
Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos famosos por Reprodução/Redes Sociais
Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos famosos por Reprodução/Redes Sociais
Heloisa Périssé é Zulma em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
Heloísa Perissé conta sua jornada de cura contra o câncer por Eduardo Bastos
1 de 8
Heloísa Périssé celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos famosos por Reprodução/Redes Sociais

Outro detalhe chama atenção: nenhum dos dormitórios possui televisão. A ideia foi estimular a contemplação da paisagem, além de incentivar momentos de convivência entre familiares e amigos.

Nos momentos livres, Heloísa conta que a família costuma se reunir para jogos de cartas e tabuleiro. Até as mesas da casa foram pensadas para favorecer encontros.

“As mesas são redondas para não ter ninguém na cabeceira que pareça mais importante do que o outro”, explicou.

Leia mais

Imagem - 'Sistema falido': Whindersson Nunes descarta novo casamento e revela motivo inusitado

'Sistema falido': Whindersson Nunes descarta novo casamento e revela motivo inusitado

Imagem - 'Fake news': Pai de Melody se irrita e explica por que a outra filha canta atrás do palco

'Fake news': Pai de Melody se irrita e explica por que a outra filha canta atrás do palco

Imagem - Jendal proíbe Kênia de namorar Dumi em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (11)

Jendal proíbe Kênia de namorar Dumi em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (11)

A atriz também revelou que pensou na casa como um possível lar definitivo no futuro.

“Pensei nesse projeto também para o futuro, talvez para morar quando eu ficar mais velha, mas sempre preservando esse espírito despojado e à vontade”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Fátima Bernardes detalha divórcio de William Bonner: ‘Não houve discussões’

Fátima Bernardes detalha divórcio de William Bonner: ‘Não houve discussões’
Imagem - Ex-BBB Chaiany afirma que ainda não recebeu estoque vitalício de produtos prometido por Virgínia

Ex-BBB Chaiany afirma que ainda não recebeu estoque vitalício de produtos prometido por Virgínia
Imagem - 'Não sou uma escolha': Rafa Kalimann revela ausência de Nattan na gravidez e gera revolta

'Não sou uma escolha': Rafa Kalimann revela ausência de Nattan na gravidez e gera revolta