CASA DOS FAMOSOS

Como é a casa de praia de Heloísa Périssé em Praia do Forte, com cara de resort de luxo e cinco suítes

Atriz construiu imóvel de 365 m² na Praia do Forte com integração total à natureza, decoração minimalista e ambientes pensados para convivência

Fernanda Varela

Publicado em 12 de maio de 2026 às 14:30

Casa de veraneio de Heloísa Périssé Crédito: Gabriela Daltro/Divulgação

A atriz Heloísa Périssé encontrou na Praia do Forte, no litoral da Bahia, o cenário ideal para criar a casa de veraneio que sempre imaginou. Nascida no Rio de Janeiro, mas criada boa parte da infância em Salvador, ela decidiu construir um espaço voltado ao descanso, à convivência familiar e à conexão com a natureza.

O pedido feito à arquiteta Lais Galvão fugia completamente do convencional: Heloísa queria que a casa parecesse “um grande playground”. O imóvel foi construído do zero em um terreno de 700 m² e ganhou uma estrutura de 365 m² dividida em dois módulos independentes, solução escolhida para ampliar a ventilação cruzada e permitir maior entrada de luz natural em todos os ambientes.

Casa de veraneio de Heloísa Périssé 1 de 18

Para garantir frescor constante, foram utilizadas grandes esquadrias de madeira com paletões móveis, que ajudam no controle da circulação do ar e da incidência solar.

“Eu não queria uma casa convencional, queria um espaço onde, do lado de fora, parecesse um grande playground e, ao entrar, já sentisse aquele clima de férias”, explicou a atriz.

A integração com a área externa se tornou um dos principais conceitos do projeto. Grandes panos de vidro conectam sala de estar, sala de jantar, cozinha e lavabo ao jardim e à piscina. Do lado de fora, um deque coberto abriga a área gourmet, formando uma sequência contínua entre os ambientes e incentivando a convivência.

“Essa casa foi feita para se relacionar, conversar e se divertir. Queria que todos entrassem e pensassem: ‘vamos rir e ser felizes’”, afirmou Heloísa.

A madeira aparece como principal elemento visual do imóvel. O teto recebeu forro de tauari, o piso externo foi feito em cumaru e vigas e pilares ganharam estrutura em eucalipto no tom natural. A ideia era criar uma estética despojada, elegante e totalmente integrada ao verde ao redor.

Segundo a arquiteta, a proposta do projeto foi transformar a natureza na protagonista da casa, aproveitando luz natural, ventilação cruzada e materiais orgânicos para ampliar a sensação de bem-estar.

A paleta neutra reforça a atmosfera tranquila do imóvel. O microcimento cinza-claro usado no piso interno também aparece nos armários de alvenaria da cozinha e nas bancadas ultracompactas. Sofás, poltronas e pufes em sarja branca ajudam a manter o visual clean, enquanto móveis em tons de bege, palhinha e fibras naturais completam a decoração. O toque de cor fica por conta dos ladrilhos hidráulicos verdes da cozinha e da vegetação tropical ao redor.

“Sou uma pessoa séria, mais do que costumo mostrar, e isso se reflete nas minhas casas. As tonalidades calmas traduzem escolhas tranquilas, sem excessos”, contou a atriz.

O imóvel possui cinco suítes. Uma delas foi construída no térreo com recursos de acessibilidade, enquanto as demais ficam no segundo pavimento. Todos os quartos seguem o mesmo conceito minimalista natural, com tons claros e armários abertos em madeira, sem portas nem gavetas, reforçando a sensação de amplitude.

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Outro detalhe chama atenção: nenhum dos dormitórios possui televisão. A ideia foi estimular a contemplação da paisagem, além de incentivar momentos de convivência entre familiares e amigos.

Nos momentos livres, Heloísa conta que a família costuma se reunir para jogos de cartas e tabuleiro. Até as mesas da casa foram pensadas para favorecer encontros.

“As mesas são redondas para não ter ninguém na cabeceira que pareça mais importante do que o outro”, explicou.

A atriz também revelou que pensou na casa como um possível lar definitivo no futuro.