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Padre Fábio de Melo fala sobre desejos sexuais e explica como vive o celibato

Sacerdote afirmou que sexualidade vai além da vida genital e comentou boatos sobre sua intimidade

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:40

Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução

O padre Fábio de Melo voltou a falar sobre a própria vida pessoal e comentou publicamente como lida com o celibato e os desejos sexuais.

Em entrevista ao programa Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, o sacerdote afirmou que entende a curiosidade das pessoas sobre sua intimidade, principalmente após boatos recentes envolvendo sua sexualidade. “A vida de um padre tem limites e possibilidades”, declarou.

Padre Fábio de Melo 1 de 12

Na conversa, Padre Fábio explicou que utiliza diferentes áreas da vida como forma de direcionar emoções e afetos. “Gosto de estudar, ler. Minha opção pela arte me ajuda a sublimar. Limitamos desejos carnais. Mas os desejos espirituais são maravilhosos”, afirmou.

O sacerdote também comentou que sexualidade não se resume apenas à vida genital. “Claro! Pode não ter a vida genital, mas a sexualidade envolve todos os nossos afetos”, explicou.

Segundo ele, a comunicação humana também passa pela sedução e pela forma como as pessoas se conectam. “A força da comunicação vem de onde? É sempre de sedução. Na linguagem, todos os recursos humanos se manifestam”, disse.

Recentemente, o padre repercutiu nas redes sociais após uma deputada questionar sua sexualidade publicamente.