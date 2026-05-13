Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Padre Fábio de Melo fala sobre desejos sexuais e explica como vive o celibato

Sacerdote afirmou que sexualidade vai além da vida genital e comentou boatos sobre sua intimidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15:40

Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução

O padre Fábio de Melo voltou a falar sobre a própria vida pessoal e comentou publicamente como lida com o celibato e os desejos sexuais. 

Em entrevista ao programa Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo, o sacerdote afirmou que entende a curiosidade das pessoas sobre sua intimidade, principalmente após boatos recentes envolvendo sua sexualidade. “A vida de um padre tem limites e possibilidades”, declarou.

Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Globo
Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Instagram
Padre Fábio de Melo por Divulgação
Padre Fábio de Melo vai se apresentar em duas cidades por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo por Reprodução
Padre Fábio de Melo comanda show em homenagem à Santa Dulce dos Pobres por Paula Fróes/CORREIO
Padre Fábio de Melo por divulgação
Padre Fábio de Melo desabafa sobre sua família: ‘o álcool destruiu a minha vida’ por Reprodução
Padre Fábio de Melo se apresenta na capital baiana em novembro por Reprodução
1 de 12
Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters por Reprodução | Globo

Na conversa, Padre Fábio explicou que utiliza diferentes áreas da vida como forma de direcionar emoções e afetos. “Gosto de estudar, ler. Minha opção pela arte me ajuda a sublimar. Limitamos desejos carnais. Mas os desejos espirituais são maravilhosos”, afirmou.

O sacerdote também comentou que sexualidade não se resume apenas à vida genital. “Claro! Pode não ter a vida genital, mas a sexualidade envolve todos os nossos afetos”, explicou.

Segundo ele, a comunicação humana também passa pela sedução e pela forma como as pessoas se conectam. “A força da comunicação vem de onde? É sempre de sedução. Na linguagem, todos os recursos humanos se manifestam”, disse.

Leia mais

Imagem - Mãe de Isabella Nardoni diz que recebeu carta psicografada da filha: 'Estava desesperada'

Mãe de Isabella Nardoni diz que recebeu carta psicografada da filha: 'Estava desesperada'

Imagem - Pedro Scooby apresenta novo integrante da família e encanta seguidores com nome do cachorro

Pedro Scooby apresenta novo integrante da família e encanta seguidores com nome do cachorro

Imagem - Brandon Clarke morreu de quê? Morte do jogador da NBA aos 29 anos chocou o mundo

Brandon Clarke morreu de quê? Morte do jogador da NBA aos 29 anos chocou o mundo

Recentemente, o padre repercutiu nas redes sociais após uma deputada questionar sua sexualidade publicamente.

Na ocasião, ele respondeu dizendo que não pretende transformar a própria vida em “campo de batalha”. “Estamos transformando a vida num campo de batalha, isso nos adoece”, afirmou.

Mais recentes

Imagem - Fátima Bernardes detalha divórcio de William Bonner: ‘Não houve discussões’

Fátima Bernardes detalha divórcio de William Bonner: ‘Não houve discussões’
Imagem - Ex-BBB Chaiany afirma que ainda não recebeu estoque vitalício de produtos prometido por Virgínia

Ex-BBB Chaiany afirma que ainda não recebeu estoque vitalício de produtos prometido por Virgínia
Imagem - 'Não sou uma escolha': Rafa Kalimann revela ausência de Nattan na gravidez e gera revolta

'Não sou uma escolha': Rafa Kalimann revela ausência de Nattan na gravidez e gera revolta