Brandon Clarke morreu de quê? Morte do jogador da NBA aos 29 anos chocou o mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:46
O jogador de basquete Brandon Clarke, atleta do Memphis Grizzlies, morreu nesta terça-feira (12), aos 29 anos. A morte foi confirmada pela franquia e pelo agente do atleta.
Até o momento, a causa oficial do óbito não foi divulgada. No entanto, segundo o site TMZ, a polícia norte-americana investiga a possibilidade de overdose.
Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos
De acordo com o veículo, equipes de emergência foram chamadas para a casa onde Clarke estava hospedado por volta das 17h, no horário local. Quando os paramédicos chegaram ao imóvel, o jogador já estava sem sinais vitais.
Ainda segundo o TMZ, agentes encontraram utensílios relacionados ao uso de drogas no local.
Em comunicado oficial, o Memphis Grizzlies lamentou a morte do atleta.
“Estamos devastados pela trágica perda de Brandon Clarke. Brandon foi um companheiro de equipe extraordinário e uma pessoa ainda melhor”, afirmou a franquia.
A National Basketball Association também se pronunciou. Em nota assinada pelo comissário Adam Silver, a NBA destacou a importância do jogador dentro da equipe.
“Estamos devastados com a notícia do falecimento de Brandon Clarke. Ele era um companheiro querido e um líder que jogava com enorme paixão”, declarou.
Brandon Clarke estava na NBA desde 2019, quando foi selecionado pelo Oklahoma City Thunder e posteriormente negociado com o Memphis Grizzlies.
Ao longo da carreira, disputou mais de 300 partidas na liga e acumulou médias de 10,2 pontos, 5,5 rebotes e 1,3 assistências por jogo.
Nos últimos meses, o atleta vinha enfrentando problemas físicos e havia atuado em apenas duas partidas nesta temporada por causa de lesões no joelho e na panturrilha.
Em abril de 2026, Clarke também chegou a ser preso no Arkansas, nos Estados Unidos. Na ocasião, foi acusado de infrações como fuga em alta velocidade, posse de substância controlada e tráfico de substância controlada.
A morte do jogador provocou forte repercussão entre fãs, atletas e equipes da NBA nas redes sociais.