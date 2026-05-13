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Brandon Clarke morreu de quê? Morte do jogador da NBA aos 29 anos chocou o mundo

Polícia dos Estados Unidos investiga possibilidades após atleta ser encontrado sem vida em casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:46

Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos
Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos Crédito: Divulgação/NBA

O jogador de basquete Brandon Clarke, atleta do Memphis Grizzlies, morreu nesta terça-feira (12), aos 29 anos. A morte foi confirmada pela franquia e pelo agente do atleta.

Até o momento, a causa oficial do óbito não foi divulgada. No entanto, segundo o site TMZ, a polícia norte-americana investiga a possibilidade de overdose.

Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos

Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos por Divulgação/NBA
Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos por Divulgação/NBA
Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos por Divulgação/NBA
Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos por Divulgação/NBA
Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos por Divulgação/NBA
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Brandon Clarke é encontrado morto aos 29 anos por Divulgação/NBA

De acordo com o veículo, equipes de emergência foram chamadas para a casa onde Clarke estava hospedado por volta das 17h, no horário local. Quando os paramédicos chegaram ao imóvel, o jogador já estava sem sinais vitais.

Ainda segundo o TMZ, agentes encontraram utensílios relacionados ao uso de drogas no local.

Em comunicado oficial, o Memphis Grizzlies lamentou a morte do atleta.

“Estamos devastados pela trágica perda de Brandon Clarke. Brandon foi um companheiro de equipe extraordinário e uma pessoa ainda melhor”, afirmou a franquia.

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A National Basketball Association também se pronunciou. Em nota assinada pelo comissário Adam Silver, a NBA destacou a importância do jogador dentro da equipe.

“Estamos devastados com a notícia do falecimento de Brandon Clarke. Ele era um companheiro querido e um líder que jogava com enorme paixão”, declarou.

Brandon Clarke estava na NBA desde 2019, quando foi selecionado pelo Oklahoma City Thunder e posteriormente negociado com o Memphis Grizzlies.

Ao longo da carreira, disputou mais de 300 partidas na liga e acumulou médias de 10,2 pontos, 5,5 rebotes e 1,3 assistências por jogo.

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Nos últimos meses, o atleta vinha enfrentando problemas físicos e havia atuado em apenas duas partidas nesta temporada por causa de lesões no joelho e na panturrilha.

Em abril de 2026, Clarke também chegou a ser preso no Arkansas, nos Estados Unidos. Na ocasião, foi acusado de infrações como fuga em alta velocidade, posse de substância controlada e tráfico de substância controlada.

A morte do jogador provocou forte repercussão entre fãs, atletas e equipes da NBA nas redes sociais.

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