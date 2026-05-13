Globo muda programação de forma inédita para final de 'Três Graças'; veja como será

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:11
A TV Globo vai alterar a programação da próxima sexta-feira (15) para exibir uma edição especial em comemoração ao último capítulo da novela Três Graças.
Após a exibição do desfecho da trama, a emissora transmitirá o show “Turnê Três Graças”, comandado por Belo e Xamã.
Com a mudança, o tradicional Globo Repórter irá ao ar mais tarde do que o horário habitual.
Elenco de "Três Graças"
Segundo a programação divulgada pela emissora, a grade ficará assim:
• 20h30, Jornal Nacional
• 21h20, Três Graças
• 22h30, Turnê Três Graças
• 23h30, Globo Repórter
O espetáculo foi criado pela Globo como uma experiência imersiva para celebrar o encerramento da novela. Antes do show começar, o público acompanha em um telão a transmissão ao vivo do último capítulo.
Depois do fim da trama, os artistas sobem ao palco para continuar a celebração.
O evento acontece na Vibra São Paulo e contará também com participações de atores do elenco, como Sophie Charlotte, Alana Cabral e Gabriela Medvedovsky.
Nos registros divulgados pela emissora, integrantes da novela aparecem cantando e interagindo com Belo, Xamã e Péricles durante os ensaios do espetáculo.