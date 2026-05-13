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Globo muda programação de forma inédita para final de 'Três Graças'; veja como será

Último capítulo da novela terá show especial com Belo e Xamã logo após exibição na sexta-feira

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:11

Final de ‘Três Graças’ terá casamento, reencontro e destinos decisivos. Crédito: Reprodução/TV Globo

A TV Globo vai alterar a programação da próxima sexta-feira (15) para exibir uma edição especial em comemoração ao último capítulo da novela Três Graças.

Após a exibição do desfecho da trama, a emissora transmitirá o show “Turnê Três Graças”, comandado por Belo e Xamã.

Com a mudança, o tradicional Globo Repórter irá ao ar mais tarde do que o horário habitual.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Segundo a programação divulgada pela emissora, a grade ficará assim:

• 20h30, Jornal Nacional

• 21h20, Três Graças

• 22h30, Turnê Três Graças

• 23h30, Globo Repórter

O espetáculo foi criado pela Globo como uma experiência imersiva para celebrar o encerramento da novela. Antes do show começar, o público acompanha em um telão a transmissão ao vivo do último capítulo.

Depois do fim da trama, os artistas sobem ao palco para continuar a celebração.

O evento acontece na Vibra São Paulo e contará também com participações de atores do elenco, como Sophie Charlotte, Alana Cabral e Gabriela Medvedovsky.