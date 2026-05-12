NOVELA DAS 9

Última semana de ‘Três Graças’ terá confronto, protesto e plano perigoso contra Gerluce

Reta final da novela promete vingança, reviravoltas e tensão envolvendo Ferette, Arminda e Gerluce

Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:00

Última semana de “Três Graças” terá protesto, confronto e armadilha contra Gerluce Crédito: Reprodução

A última semana de Três Graças promete fortes emoções antes do desfecho da trama. Com os resumos oficiais divulgados até quarta-feira (13), a novela já antecipou confrontos explosivos, mudanças inesperadas e um plano perigoso envolvendo Gerluce.

Após perder apoio importante, Ferette decide agir por conta própria e convoca Samira para colocar em prática um plano contra Gerluce. O vilão revela que pretende atrair a rival para uma armadilha nos capítulos finais.

A tensão explode na Chacrinha quando Samira e Lucélia discutem e acabam entrando em confronto direto. Ferette precisará intervir na situação para evitar que o clima saia do controle.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Com mandado de prisão expedido, Arminda passará a se esconder no ferro-velho. A personagem ainda tentará convencer Helga a ajudá-la fingindo ser vítima de Ferette, mas será surpreendida pela reação da funcionária.

Os moradores da Chacrinha vão organizar um grande protesto pedindo liberdade para Gerluce. O movimento promete mobilizar personagens importantes da trama e aumentar ainda mais a pressão sobre as autoridades.

Jairo avisará a Paulinho que a delegada Marise foi afastada do caso. A notícia mudará os rumos da investigação e deixará personagens preocupados com o julgamento de Gerluce.