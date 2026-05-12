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Última semana de ‘Três Graças’ terá confronto, protesto e plano perigoso contra Gerluce

Reta final da novela promete vingança, reviravoltas e tensão envolvendo Ferette, Arminda e Gerluce

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de maio de 2026 às 09:00

Última semana de “Três Graças” terá protesto, confronto e armadilha contra Gerluce Crédito: Reprodução

A última semana de Três Graças promete fortes emoções antes do desfecho da trama. Com os resumos oficiais divulgados até quarta-feira (13), a novela já antecipou confrontos explosivos, mudanças inesperadas e um plano perigoso envolvendo Gerluce.

Após perder apoio importante, Ferette decide agir por conta própria e convoca Samira para colocar em prática um plano contra Gerluce. O vilão revela que pretende atrair a rival para uma armadilha nos capítulos finais.

A tensão explode na Chacrinha quando Samira e Lucélia discutem e acabam entrando em confronto direto. Ferette precisará intervir na situação para evitar que o clima saia do controle.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

Com mandado de prisão expedido, Arminda passará a se esconder no ferro-velho. A personagem ainda tentará convencer Helga a ajudá-la fingindo ser vítima de Ferette, mas será surpreendida pela reação da funcionária.

Os moradores da Chacrinha vão organizar um grande protesto pedindo liberdade para Gerluce. O movimento promete mobilizar personagens importantes da trama e aumentar ainda mais a pressão sobre as autoridades.

Jairo avisará a Paulinho que a delegada Marise foi afastada do caso. A notícia mudará os rumos da investigação e deixará personagens preocupados com o julgamento de Gerluce.

Os resumos do penúltimo e do último capítulo da novela não serão divulgados pela emissora, aumentando ainda mais o mistério sobre o destino final dos personagens.

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